Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία της αναχαίτισε ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική Θάλασσα, κάνοντας λόγο για “πρόκληση” και “πιθανή απειλή”.

“Το αεροσκάφος πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης και με απενεργοποιημένους αναμεταδότες. Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου”, ανέφερε ο πολωνικός στρατός σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, δήλωσε ότι οι πτήσεις χωρίς αναμεταδότες θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για άλλα αεροσκάφη και ότι οι πιλότοι του θα αντιδρούσαν άμεσα.

“Το αεροσκάφος μας αναχαίτισε ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20 πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική Θάλασσα. Αυτή είναι μια ακόμη επιθετική ενέργεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μια δοκιμή των συστημάτων αεράμυνάς μας”, έγραψε στο X.

Νωρίτερα σήμερα, ο πολωνικός στρατός δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο ως προληπτικό μέτρο λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

“Τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης ραντάρ που ενεργοποιήθηκαν έχουν επιστρέψει στις τυπικές επιχειρησιακές δραστηριότητες”, έγραψε στο X η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.