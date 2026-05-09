Στις εγκαταστάσεις της Πολωνικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Πάφο, παρουσιάστηκε χθες βράδυ το βιβλίο της Beata Kukiel Vraila με τίτλο: «Αrchaeology Without Makeup».

Στον χώρο της μακροβιότερης αρχαιολογικής αποστολής στην Κύπρο, που συμπληρώνει φέτος 60 ολόκληρα χρόνια ανασκαφών στην Πάφο, παρέστησαν ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Ευστάθιος Ράπτου, η γνωστή αρχαιολόγος, Ευδοξία Παπουτσή, που ηγείται της Πολωνικής Αρχαιολογικής Αποστολής, ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου Γιάννης Κουλουντής, εκπρόσωποι κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης και επαρχίας, καθώς και πολλοί ενδιαφερόμενοι για το ανασκαφικό έργο στην Πάφο.