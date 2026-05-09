Η Κύπρος μπαίνει στον χάρτη των διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών, αφού ο πολυβραβευμένος Τσάρλι Κάουφμαν (Charlie Kaufman), που υπόγραψε το σενάριο του οσκαρικού «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει το 2027 μια ταινία μεγάλου μήκους, την κωμωδία «Later The War». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Τσάνινγκ Τέιτουμ, Τέσα Τόμπσον και Πάτσι Φέραν.

Η ανακοίνωση έγινε ενόψει του Market του Φεστιβάλ Καννών, όπου η εταιρεία διεθνών πωλήσεων The Veterans γνωστοποίησε πως αναλαμβάνει τις παγκόσμιες πωλήσεις της ταινίας. Πρόκειται για την τέταρτη σκηνοθετική δουλειά του Κάουφμαν μετά το «I’m Thinking of Ending Things» (προβάλλεται στο Netflix) και το 12ο σενάριο μεγάλου μήκους της καριέρας του.

Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το Eternal Sunshine of the Spotless Mind στην 77η τελετή των Βραβείων Όσκαρ

Ο Αμερικανός δημιουργός θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου, έχοντας υπογράψει εκτός από το σενάριο του «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και το σενάριο των ταινιών «Adaptation» και «Being John Malkovich». Για το πρώτο τιμήθηκε με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της Κύπρου διαδραμάτισε η Green Olive Films και ο CEO της εταιρείας, Σίμος Μαγγανής, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά για το παρασκήνιο της συνεργασίας και τη μακρά προεργασία που προηγήθηκε.

«Η σχέση που έχουμε με τον Τσάρλι Κάουφμαν ξεκίνησε από την προηγούμενη μικρού μήκους ταινία του, στην οποία συμμετείχαμε ως συμπαραγωγοί στην Ελλάδα, “How to shoot a Ghost”, Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και αυτή συνεχίζεται τώρα και στη νέα μεγάλου μήκους παραγωγή», ανέφερε.

Όπως εξηγεί, η ιδέα της Κύπρου ως πιθανού τόπου γυρισμάτων είχε τεθεί εδώ και καιρό. «Σε κάποια συζήτηση του πρότεινα να δει την Κύπρο ως εναλλακτική επιλογή, γιατί θεωρούσα ότι είναι ιδανική. Η Κύπρος έχει πολλά να δώσει, το πιστεύουμε γι’ αυτό και την προτείναμε ως επιλογή. Του έδωσε εικόνες και χώρους αρκετά διαφορετικούς. Του άρεσε πολύ γενικά», σημειώνει.

Ο Σίμος Μαγγανής αποκαλύπτει πως ο Κάουφμαν επισκέφθηκε την Κύπρο το περασμένο φθινόπωρο, αναζητώντας τοποθεσίες γυρισμάτων σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Η ανακοίνωση στις Κάννες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την κυπριακή κινηματογραφική βιομηχανία όσο και για τη διεθνή προβολή της χώρας.

Τσάνινγκ Τέιτουμ, Τέσα Τόμπσον, Πάτσι Φέραν (πρωταγωνιστές της ταινίας «Later The War») και Τσάρλι Κάουφμαν

«Το γεγονός ότι σε μία τόσο σημαντική αγορά και φεστιβάλ όπως οι Κάννες αναφέρεται το όνομα της Κύπρου δίπλα σε ονόματα του Χόλιγουντ έχει τεράστια αξία. Δείχνει εμπιστοσύνη και σε επίπεδο επικοινωνίας και σε επίπεδο παραγωγής» υπογραμμίζει. Παράλληλα, ο Σ. Μαγγανής εκτιμά ότι η παραγωγή θα έχει ουσιαστικό αποτύπωμα και στην τοπική οικονομία.