Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ συνάντηση κορυφής, Κύπρου- Ελλάδος και Ιορδανίας, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Αμμάν και η επίσκεψη στη συνέχεια του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εντάσσονται στη στρατηγική των συνεργασιών. Αλλά και του ρόλου που επιδιώκει να έχει η Λευκωσία στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΙΝΑΙ δε σαφές πως μέσα από αυτή την κινητικότητα, η Λευκωσία επιδιώκει αποτελέσματα. Μάλιστα, όπως σαφώς υποδεικνύεται, τίθενται βασικοί άξονες συνεργασίας, με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και τις πολεμικές αναταράξεις στην περιοχή μας.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ του Προέδρου Χριστοδουλίδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έγινε αμέσως μετά το κτύπημα που δέχθηκε η χώρα αυτή από το Ιράν. Η επίσκεψη επιβεβαιώνει το επίπεδο συνεργασίας. Επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου και ΗΑΕ είναι σταθερή και ισχυρή και με μέλλον.

ΕΙΝΑΙ δε σαφές, παράλληλα, πως στο Αμμάν δεν έγινε μια ακόμη συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα, αλλά τέθηκαν ζητήματα για την επόμενη ημέρα. Πρωτοβουλίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Άλλωστε οι εξελίξεις στην περιοχή είναι πιεστικές και θέτουν προ των ευθυνών τους όλα τα κράτη και τους λαούς. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της τριμερούς αποφασίστηκε ότι η Μόνιμη Γραμματεία Τριμερών Μηχανισμών και τα συναρμόδια Υπουργεία μπορούν να έχουν πιο ενεργό ρόλο, ώστε οι αποφάσεις κορυφής να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δράσεις. Όχι μόνο εξαγγελίες, αλλά και πράξεις.

Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ με την Ιορδανία, όπως και με άλλες χώρες, έχουν ατζέντα και προοπτική. Σε όλα αυτά τα σχήματα παρούσες είναι Ελλάδα και Κύπρος, που αποτελούν τους βασικούς άξονες. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο.

Είναι πρόδηλο πως τόσο η Λευκωσία όσο και η Αθήνα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι τα μόνα κράτη από όλα τα υπόλοιπα, που έχουν ενταχθεί στα σχήματα, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πλεονέκτημα προφανώς και το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Την ίδια ώρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν και οι Βρυξέλλες, όπως και εταίροι μας στην Ε.Ε., πόσο σημαντικό είναι για όλους, να αξιοποιηθεί γεωστρατηγικά αυτή η μεγάλη προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ πως και οι εταίροι μας στην Ε.Ε. άρχισαν εσχάτως, μετά και τα γεγονότα στην περιοχή, να το αντιλαμβάνονται κι αυτό είναι θετικό για τα επόμενα βήματα. Κι αυτό γιατί οι τριμερείς δημιουργούν άξονες σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προφανώς και ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση.