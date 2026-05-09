Μια τυπική ημέρα ξεκινά νωρίς, βιαστικά. Μια σειρά από υποχρεώσεις περιμένει τον καθέναν από εμάς. Όπως τονίζουν, όμως, διαχρονικά οι ειδικοί, ένα καλό πρωινό είναι το παν για μια ημέρα γεμάτη ενέργεια και πνευματική απόδοση.

Ποιο είναι, όμως, το κατάλληλο πρωινό για να μας διασφαλίσει ένα όχι μόνο ένα δραστήριο σώμα, αλλά και μυαλό «ξυράφι»;

Νέα έρευνα προτείνει να προσθέσετε μια χούφτα καρύδια στο πρωινό σας, υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά ξηροί καρποί μπορούν να ενισχύσουν τη γνωστική απόδοση… αν και όχι ακριβώς με τον τρόπο που θα περιμένατε. Ειδικότερα, η μελέτη του Πανεπιστημίου Reading διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καρυδιών το πρωί οδήγησε σε ταχύτερους χρόνους αντίδρασης σε σύνθετες εργασίες σκέψης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, οι βελτιώσεις στη μνήμη δεν εμφανίστηκαν αμέσως, αλλά 6 ώρες μετά την κατανάλωση!

Στο πείραμα συμμετείχαν 32 υγιείς νεαροί ενήλικες, ηλικίας 18-30 ετών, οι οποίοι επισκέφθηκαν το εργαστήριο δύο φορές. Στην πρώτη επίσκεψη, έφαγαν ένα πρωινό με μούσλι και γιαούρτι αναμεμειγμένο με 50 γραμμάρια θρυμματισμένα καρύδια. Στην άλλη, κατανάλωσαν ένα σχεδόν πανομοιότυπο πρωινό, όπου το βούτυρο αντικατέστησε τα καρύδια. Και τα δύο γεύματα παρείχαν τις ίδιες θερμίδες, αλλά μόνο το πρωινό με τα καρύδια προσέφερε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν γνωστικές αξιολογήσεις πριν από το πρωινό, καθώς και 2, 4 και 6 ώρες μετά. Οι εξετάσεις αυτές μέτρησαν την ανάκληση μνήμης, την εκτελεστική λειτουργία (δεξιότητες όπως ο σχεδιασμός, η εστίαση και ο έλεγχος των παρορμήσεων) και τη διάθεση. Οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης καταγραφές εγκεφαλικών κυμάτων και δείγματα αίματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Γρηγορότερη σκέψη, μνήμη με…χρονοκαθυστέρηση

Τα ευρήματα έδειξαν σαφή ενίσχυση της εκτελεστικής λειτουργίας μετά την κατανάλωση καρυδιών: Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν πιο γρήγορα σε εργασίες που απαιτούσαν συγκέντρωση και λήψη αποφάσεων, σε σύγκριση με τη μέρα που κατανάλωσαν το πρωινό χωρίς καρύδια. Τα αποτελέσματα που αφορούσαν στη μνήμη, ωστόσο, ήταν πιο σύνθετα. Δύο ώρες μετά την κατανάλωση καρυδιών, οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν χειρότερες επιδόσεις σε εργασίες εκμάθησης λέξεων. Έξι ώρες αργότερα, η μνήμη τους είχε βελτιωθεί σημαντικά, ξεπερνώντας εκείνους που έφαγαν το πρωινό με το βούτυρο.

Οι σαρώσεις εγκεφάλου αποκάλυψαν ευδιάκριτες διαφορές στη νευρική δραστηριότητα μεταξύ των δύο συνθηκών. Οι συμμετέχοντες που έφαγαν καρύδια εμφάνισαν ισχυρότερα μοτίβα εγκεφαλικών κυμάτων σε περιοχές που συνδέονται με την προσοχή και τη μνήμη, γεγονός που υποδηλώνει υψηλότερα επίπεδα πνευματικής δέσμευσης. Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν επίσης υψηλότερη γλυκόζη, αλλά χαμηλότερα λιπαρά οξέα στους καταναλωτές καρυδιών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η μετατόπιση στη διαθεσιμότητα της ενέργειας μπορεί να ενισχύσει την παροχή γλυκόζης στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής γνωστικής απαίτησης – πιθανώς εξηγώντας το γεγονός ότι το όφελος για τη μνήμη έρχεται με μια καθυστέρηση ωρών.

Τα στοιχεία προηγούμενων μελετών υπογραμμίζουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη της τακτικής κατανάλωσης ξηρών καρπών. Για παράδειγμα, η μελέτη Nurses’ Health Study διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες που κατανάλωναν 5 ή περισσότερες μερίδες ξηρών καρπών την εβδομάδα είχαν καλύτερες επιδόσεις σε γνωστικά τεστ. Οι επιστήμονες αποδίδουν την ιδιότητα των καρυδιών να ενισχύει την εγκεφαλική δραστηριότητα στο μοναδικό συνδυασμό ωμέγα-3 λιπαρών, πρωτεϊνών και φυτικών ινών, οι οποίες φαίνεται να υποστηρίζουν τη γνωστική υγεία με διάδφορους τρόπους.

Για όποιον έχει, λοιπόν, να αντιμετωπίσει πνευματικά απαιτητικές εργασίες μέσα στην ημέρα, μια πρωινή μερίδα καρυδιών θα μπορούσε να προσφέρει ένα χρήσιμο πλεονέκτημα. Καλή σας απόλαυση!

