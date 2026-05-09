Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, αντιδράσεων και πολιτικών συγκρούσεων, οι αρμόδιες αρχές δίνουν το οριστικό «πράσινο φως» για τη γέφυρα στον πορθμό της Μεσσήνης.

Η Ιταλία φαίνεται πως αποφάσισε να προχωρήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα υποδομής στην Ευρώπη. Ο λόγος για τη γέφυρα στον πορθμό της Μεσσήνης, η οποία φιλοδοξεί να ενώσει τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία και να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα γεωγραφικά σημεία της Μεσογείου.

Το ιταλικό κράτος ενέκρινε πλέον το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο ανέρχεται στα 14,442 δισ. ευρώ. Το σχετικό διάταγμα εγκρίθηκε από τη Βουλή με 160 ψήφους υπέρ, 110 κατά και 7 αποχές, δίνοντας επίσημη μορφή τόσο στα οικονομικά δεδομένα όσο και στους νέους κανόνες με τους οποίους θα προχωρήσει το έργο.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα έργα υποδομής που έχουν συζητηθεί στη γειτονική χώρα, όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας που κρύβει η κατασκευή μιας τόσο μεγάλης γέφυρας σε ένα σημείο με έντονη σεισμικότητα, ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και μεγάλες απαιτήσεις σε επίπεδο αντοχής και ασφάλειας.

Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνεται και μια σημαντική οικονομική αναδιάταξη. Περίπου 2,787 δισ. ευρώ μεταφέρονται χρονικά από την περίοδο 2026-2029 στην περίοδο 2030-2034. Με απλά λόγια, ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης δεν θα καταβληθεί άμεσα, αλλά θα μεταφερθεί σε επόμενα χρόνια, ώστε η χρηματοδότηση ενός τόσο μεγάλου έργου να γίνει πιο διαχειρίσιμη.

Η απόφαση έρχεται μετά τις παρατηρήσεις του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είχε μπλοκάρει ορισμένα στάδια του τελικού σχεδιασμού. Πλέον, το Υπουργείο Υποδομών της Ιταλίας θα πρέπει να επικαιροποιήσει τα οικονομικά στοιχεία του έργου, να ελέγξει όλες τις τεχνικές γνωμοδοτήσεις, να επανεξετάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν περάσει στις επόμενες φάσεις.

Το έργο, που θα ενώνει τη Μεσσήνη στη βόρεια Σικελία με την Καλαβρία στη νότια Ιταλία, αναμένεται να αποτελέσει τη μακρύτερη κρεμαστή γέφυρα μονού ανοίγματος στον κόσμο, με το βασικό άνοιγμά της να φτάνει τα 3,3 χλμ. Έτσι, εφόσον κατασκευαστεί, θα ξεπεράσει τη γέφυρα Çanakkale της Τουρκίας, η οποία έχει κύριο άνοιγμα 2.023 μέτρων.

Η γέφυρα θα περιλαμβάνει έξι λωρίδες κυκλοφορίας, τρεις ανά κατεύθυνση, και δύο σιδηροδρομικές γραμμές στο κέντρο της. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα μπορεί να υποστηρίζει τη διέλευση έως 200 τρένων ημερησίως και 6.000 αυτοκινήτων ανά ώρα, περιορίζοντας δραστικά την εξάρτηση από τη σημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω φέρι μποτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνδεση της ιταλικής χερσονήσου με τη Σικελία δεν είναι μια νέα ιδέα. Αντίθετα, αποτελεί ένα όραμα που ξεκίνησε από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την περιοχή του πορθμού της Μεσσήνης να θεωρείται διαχρονικά ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και πιο σημαντικά περάσματα της Μεσογείου.

carandmotor.gr