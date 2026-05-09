Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα της Antigoni Buxton δόθηκε στη δημοσιότητα, δίνοντας μία πρώτη γεύση από τη συμμετοχή της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Η κυπριακή αποστολή παρουσιάζει ένα θέαμα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Η εμφάνιση της Antigoni Buxton στηρίχθηκε σε μια αναβαθμισμένη εκδοχή της κλασικής πλέον κίνησης με το τραπέζι, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη δυναμική χορογραφία και τη χρήση πυροτεχνημάτων.

Το τραπέζι στη σκηνή, που διαθέτει έναν δρομέα κατασκευασμένο από ταινία LED, είναι τόσο μεγάλο, ώστε υπάρχει χώρος για τέσσερις χορεύτριες να ανέβουν μαζί με την εκπρόσωπο της Κύπρου. Οι πέντε γυναίκες το χρησιμοποιούν ως πασαρέλα, ενώ η Antigoni Buxton εμφανίζεται στη σκηνή, φορώντας ένα κοντό, λευκό φόρεμα με χάντρες, το οποίο παραπέμπει στην Αφροδίτη.

