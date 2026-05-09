Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε χθες Παρασκευή δυο ιρανικά δεξαμενόπλοια, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως περίμενε εντός ωρών την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησής του για να υπάρξει διαρκής τερματισμός των εχθροπραξιών.

Τα δυο πλοία, που είχαν άδειες δεξαμενές κατά τον αμερικανικό στρατό, «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος στον Κόλπο του Ομάν, από όπου αποκτάται πρόσβαση στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Αποσπάσματα ασπρόμαυρων βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») εικονίζουν πυκνό καπνό να βγαίνει από την πρύμνη των δυο τάνκερ, που δεν είχαν πλέον πηδάλια.

🇺🇸🇮🇷 The U.S. didn't park 3 destroyers in the Strait of Hormuz to defend them, but to be attacked.



The USS Truxtun, USS Rafael Peralta, and USS Mason were bait.



Iran's mosquito fleet of fast attack boats would strike, satellites and radar would track the launch sites in real… https://t.co/ZsFACFSfvf pic.twitter.com/LELA0T783b — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 9, 2026

Η κατάσταση των δυο ακυβέρνητων πλοίων δεν ήταν σαφής χθες βράδυ.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή έναν μήνα νωρίτερα.

Στρατιωτική πηγή, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, έκανε σαφές ότι οι Ιρανοί δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. «Έπειτα από περίοδο ανταλλαγών πυρών, οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και έχει αποκατασταθεί η ηρεμία», είπε η πηγή αυτή.

Ανταλλαγές πυρών είχαν ήδη εκτυλιχτεί την Πέμπτη.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό του Ορμούζ, καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και όχι μόνο, αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.

Εν είδει αντιποίνων οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

«Πολύτιμο» στενό

Στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες πως ανέμενε «απόψε» (ως τις 08:00 ώρα Ελλάδας) απάντηση των Ιρανών στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, πέραν της ανακωχής.

«Περιμένω γράμμα (σ.σ. από το Ιράν) απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε επίσης ότι η Ουάσιγκτον ανέμενε απάντηση από το Ιράν «εντός της ημέρας».

«Ακολουθούμε τις δικές μας διαδικασίες και δεν δίνουμε προσοχή στις προθεσμίες αυτές», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, προσθέτοντας ότι το Ιράν ακόμη μελετά την αμερικανική πρόταση.

Ο κ. Ρούμπιο κάλεσε εξάλλου για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ για να ανοίξει με ασφάλεια το στενό του Ορμούζ. Αυτοί οι τελευταίοι αρνούνται μέχρι τώρα να δεσμευτούν, όσο δεν έχει συναφθεί συμφωνία των Αμερικανών και των Ιρανών.

Πετρελαιοκηλίδα 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας, ανέφερε χθες Παρασκευή η New York Times.

Το μπραντεφέρ μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον έχει αποτέλεσμα την παράλυση της θαλάσσιας κίνησης και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας έκλεισε πάντως την εβδομάδα κάτω από τα εκατό δολάρια.

Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έκρινε χθες ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί για την Τεχεράνη «ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με ατομική βόμβα».

«Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία», υποστήριξε ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Άλλοι δέκα νεκροί στον Λίβανο

Παράλληλα, από τη 2η Μαρτίου, ο Λίβανος έχει μετατραπεί στο άλλο μείζον θέατρο του πολέμου, σε αυτή την περίπτωση ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του, κυρίως στον νότο της μικρής χώρας.

Αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν χθες δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για δυο επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Νέος κύκλος συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολά, βλέποντας «παράδοση» άνευ όρων, προβλέπεται να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 14η και την Παρασκευή 15η Μαΐου.

Η «εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» είναι ανάμεσα στους κύριους «στόχους» που θέλει η κυβέρνηση του Λιβάνου στον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας Γιούσεφ Ράτζι.

protothema.gr