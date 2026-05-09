Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σε ανακοίνωσή του η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars την Παρασκευή, δήλωσε ότι κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο σε μια «ειδική επιχείρηση» στον Κόλπο του Ομάν.

Εκπρόσωπος του Ισλαμικού Σώματος δήλωσε ότι το ναυτικό του Ιράν κατέλαβε το κινεζικών συμφερόντων «Ocean Koi» επειδή προσπάθησε να «διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα του ιρανικού έθνους».

Το κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο με τις ιρανικές δυνάμεις να επιβιβάζονται και να καταλαμβάνουν το πλοίο.

Iran’s Revolutionary Guard Corps says it seized a tanker called Ocean Koi in the Strait of Hormuz. It made the announcement hours after US and Iranian forces launched attacks despite the ceasefire between them. pic.twitter.com/RxcYvDo316 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 8, 2026

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε «σποραδικές συγκρούσεις» μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε νωρίτερα ότι έπληξε δύο άδεια τάνκερ υπό ιρανική σημαία, τα οποία, όπως ανέφερε, προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό εισερχόμενα σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με τον στρατό των ΗΠΑ, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet που απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, πραγματοποίησε πλήγματα ακριβείας στις τσιμινιέρες και των δύο δεξαμενόπλοιων, καθιστώντας τα ανίκανα να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Ιράν.

U.S. forces disabled two Iranian tankers, Sea Star III and Sevda, after the vessels attempted to breach the American naval blockade and enter an Iranian port.



According to the U.S. military, an F/A-18 Super Hornet fighter jet launched from the USS George H.W. Bush conducted… pic.twitter.com/BHXV776NVp — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026

