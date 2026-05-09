Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4π.μ. λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο στο χωριό Μάμμαρι.

Το εν λόγω όχημα, ιδιοκτησίας 49χρονου, το οποίο χρησιμοποιείται από 48χρονη, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα ιδιοκτησία 23χρονης.

Στο δεύτερο όχημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Επίσης, από τη φωτιά, προκλήθηκαν ζημιές στις πόρτες και στα παράθυρα της οικίας του 49χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Π.Υ. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας. Εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.