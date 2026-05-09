Γύρω στις 12:30μ.μ. χθες, μέλη της ΑΔΕ Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Αγία Νάπα, αναγνώρισαν αλλοδαπό άνδρα ο οποίος καταγράφηκε τις προηγούμενες μέρες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, να αποπειράται να διαρρήξει κατοικίες.

Αφού προσέγγισαν τον εν λόγω άνδρα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 28χρονο του οποίου η άδεια παραμονής στη Δημοκρατία είχε λήξει και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Στην συνέχεια ο 28χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Αμμοχώστου όπου ανακρινόμενος, παραδέχθηκε τη διάπραξη συνολικά δέκα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών στην Αγία Νάπα.

Ο 28χρονος επανασυνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για όλες τις πιο πάνω υποθέσεις και αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.