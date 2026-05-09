Η υπόθεση της Μιλέσα Γκούντμαν, της 52χρονης μητριάς από το Ουισκόνσιν, έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό σε όλη την Αμερική. Κατηγορείται ότι κακοποίησε τη θετή της κόρη, την 14χρονη Σαβάνα Γκούντμαν, προκαλώντας τη σοβαρή σωματική αδυναμία, με την έφηβη να ζυγίζει μόλις 35 κιλά όταν βρέθηκε εξαντλημένη και σε άθλια κατάσταση. Η 14χρονη, η οποία είναι αυτιστική, ήταν θύμα χρόνιου εκφοβισμού και κακομεταχείρισης από τη μητριά της και τον σύζυγό της, Γουόλτερ Γκούντμαν.

Η Μιλέσα Γκούντμαν, η οποία κατηγορείται για χρόνια παραμέληση και ψυχολογική κακοποίηση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 46 χρόνια εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες.

Φρίκη που κρύβονταν για χρόνια

Από το 2020 μέχρι τον Αύγουστο του 2025, η άτυχη Σαβάνα φέρεται να ήταν απομονωμένη στο κινητό σπίτι της οικογένειας. Η νεαρή κοπέλα έμενε σε ένα δωμάτιο χωρίς στρώμα, της απαγορευόταν να βγει από αυτό και της στερούνταν συστηματικά το φαγητό και το νερό. Στην απομόνωση αυτή, η οικογένεια ισχυριζόταν ότι η Σαβάνα ήταν είτε σε διακοπές, είτε με άλλους συγγενείς.

Η 14χρονη, η οποία έμοιαζε με 6χρονο παιδί όταν βρέθηκε από την αστυνομία, υπέφερε από πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία, περιλαμβανομένων αναπνευστικής ανεπάρκειας και παγκρεατίτιδας. Όταν εντοπίστηκε, οι αστυνομικοί την βρήκαν σε κωματώδη κατάσταση και την μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έπαθαν σοκ από το πόσο αδύναμη ήταν.

Η αντίδραση των αρχών και οι κατηγορίες

Οι αρχές ανέφεραν ότι η Σαβάνα, η οποία δεν αναγνωρίστηκε αμέσως λόγω της εξαιρετικής αδυναμίας της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και άρχισε να λαμβάνει άμεση ιατρική φροντίδα. Ο πατέρας της, Γουόλτερ Γκούντμαν, κάλεσε την αστυνομία να αναφέρει ότι η κόρη του ήταν σε κακή κατάσταση και εμφανιζόταν αδύναμη και εξασθενημένη. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η 14χρονη υπέφερε από σοβαρές βλάβες, και η κατάσταση της υγείας της έδειξε την ακραία κακοποίηση που υπήρξε.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και η θετή αδερφή της Σαβάνα, η Κέιλα Στέμπλερ, η οποία φέρεται να είχε συμμετοχή στην κακοποίηση της 14χρονης, ενώ η ίδια η Σαβάνα βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν χρόνια παραμέληση που προκάλεσε μεγάλη σωματική βλάβη, ψυχολογική κακοποίηση και εγκλεισμό.

Η Μιλέσα Γκούντμαν, η οποία είχε προηγούμενα αδικήματα και είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά, αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο για την τελική της ποινή την 1η Ιουλίου.

