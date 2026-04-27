Με την ταινία της Πωλίν Λοκές «Nino» να κερδίζει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images και το «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου να κερδίζει συνολικά τρία βραβεία ολοκληρώθηκε το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026.

Συγκεκριμένα, το «Κράτα με» έλαβε τα βραβεία Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Κυπριακή Ταινία και το Βραβείο Κοινού.

Μετά από εννέα ημέρες γεμάτες προβολές, εργαστήρια, συναντήσεις δημιουργών και επαγγελματικές δράσεις, η αυλαία έπεσε με την απονομή των βραβείων των διαγωνιστικών τμημάτων, αλλά και με λόγια που υπογράμμισαν τη σημασία της κινηματογραφικής δημιουργίας, της συνεργασίας και της συνεχούς εξέλιξης της κινηματογραφικής κοινότητας.

Τα βραβεία του φεστιβάλ ανακοίνωσε η Διεθνής Κριτική Επιτροπή, με πρόεδρο τον Ματάις Βάουτερ Κνολ και μέλη τους Άννα Χόφμαν, Χριστίνα Λαζαρίδη, Μέλανι Μπλόκσντορφ και Αιμίλιο Αβραάμ.

Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με το Βραβείο Κοινού, μία χορηγία της εταιρείας Breaking Wave Productions. Το βραβείο, που αναδείχθηκε μέσα από ηλεκτρονική ψηφοφορία και συνοδεύεται από το ποσό των €2000, απονεμήθηκε στην ταινία «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου, επιβεβαιώνοντας τη θερμή ανταπόκριση του κοινού σε μια ταινία που συνδυάζει ευαισθησία και άμεση συναισθηματική απεύθυνση.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα – Glocal Images

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: «Nino» – Πωλίν Λοκές

Το βραβείο απονεμήθηκε στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Πωλίν Λοκές, μια ταινία που ξεκινά από ένα εξαιρετικά δομημένο σενάριο και εξελίσσεται σε μια τρυφερή αλλά βαθιά ανθρώπινη αφήγηση. Με ακρίβεια στη σκηνοθεσία και λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη σοβαρότητα και το διακριτικό χιούμορ, το «Nino» εξερευνά υπαρξιακές στιγμές της ζωής μέσα από αυθεντικές ερμηνείες, με τον Τεοντόρ Πελερέν να ξεχωρίζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η κριτική επιτροπή αναγνώρισε στο έργο μια σπάνια συνύπαρξη συναισθηματικής δύναμης και κινηματογραφικής λεπταίσθητης γραφής.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των €6000.

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: «Aisha Can’t Fly Away» – Μοράντ Μοστάφα

Ένα δυναμικό σκηνοθετικό ντεμπούτο που μεταφέρει τον θεατή στη ζωή μιας νεαρής γυναίκας με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η οποία εργάζεται σε μια πόλη που δεν της ανήκει. Η ταινία παρακολουθεί την καθημερινότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής πίεσης και αβεβαιότητας, όπου η επιμονή, η αξιοπρέπεια και η ανάγκη για ελευθερία συγκρούονται με τα όρια της πραγματικότητας. Με λιτό ρεαλισμό, έντονες ερμηνείες και στιγμές ποιητικής μαγείας, το φιλμ συνθέτει ένα συγκινητικό πορτρέτο ανθεκτικότητας μέσα από την καθημερινή πραγματικότητα.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €3000. Ο σκηνοθέτης απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ευχαριστίας.

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: «Hysteria» – Μεχμέτ Ακίφ Μπουγιουκαταλάι

Ο Μεχμέτ Ακίφ Μπουγιουκαταλάι τιμήθηκε για μια ευφυή και πολυεπίπεδη κινηματογραφική αφήγηση, η οποία συνδυάζει πολιτική σάτιρα, κοινωνικό σχόλιο και στοιχεία μυστηρίου. Η ιστορία ξεκινά όταν ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό κατά τη διάρκεια γυρισμάτων πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που αποκαλύπτουν βαθύτερες εντάσεις γύρω από την ταυτότητα, τη μνήμη και την πολιτική αναπαράσταση. Η σκηνοθεσία ξεχωρίζει για την οξυδέρκεια και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει σύνθετα κοινωνικά ζητήματα.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €1000.

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας: «Forastera» – Λουθία Αλενιάρ Ιγκλέσιας

Φωτογραφία: Ανιές Πικέ Κορμπέρα. Πρόκειται για ένα οπτικά ποιητικό έργο που εξερευνά τη συναισθηματική διαδρομή του πένθους. Η κάμερα αντιπαραθέτει ένα φωτεινό φυσικό τοπίο με το εσωτερικό σκοτάδι της απώλειας, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό σύμπαν όπου το περιβάλλον αντανακλά την ψυχική κατάσταση των χαρακτήρων. Η φωτογραφία μετατρέπει το τοπίο σε αφηγηματικό εργαλείο που αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη μνήμη και την απουσία.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €1000, προσφορά της Caretta Films, ενώ η σκηνοθέτρια απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Η σκηνοθέτρια έστειλε επίσης ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το κοινό μετά την ανακοίνωση του βραβείου.

Τιμητική Διάκριση: «Beautiful Evening, Beautiful Day» – Ιβόνα Γιούκα

Ένα έργο που εντυπωσίασε με τη δυνατή οπτική του ταυτότητα και τις ερμηνείες του πολυπρόσωπου καστ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία παραγνωρισμένων queer καλλιτεχνών στις κοινωνίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, η μνήμη και οι κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν την αντίληψη της πραγματικότητας. Με πολυεπίπεδη αφήγηση και έντονη ιστορική συνείδηση, το φιλμ φωτίζει πρόσωπα και ιστορίες που έμειναν στο περιθώριο.

Την Τιμητική Διάκριση παρέλαβε στη σκηνή ο Κωνσταντίνος Νικηφόρου, εκ μέρους των δημιουργών της ταινίας.

Κυπριακό Διαγωνιστικό Τμήμα

Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας: «Κράτα με» – Μυρσίνη Αριστείδου

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου ξεχώρισε για την ατμοσφαιρική κινηματογράφηση, τη χρήση του φωτός και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και την ανάγκη για σύνδεση, η ταινία δημιουργεί έναν συναισθηματικό κόσμο όπου οι χαρακτήρες αναζητούν ισορροπία μέσα από τη συντροφικότητα και την κατανόηση. Οι ερμηνείες της Μαρίας Πετρόβα και του Χρήστου Πασσαλή συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία μιας βαθιά ανθρώπινης αφήγησης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €4000, καθώς και υπηρεσίες χρήσης του The Studio, προσφορά του CYENS.

Η παραγωγός Μόνικα Νικολαΐδου παραλαμβάνει το βραβείο.

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Κυπριακό Διαγωνιστικό): «Κράτα με» – Μυρσίνη Αριστείδου

Η Μυρσίνη Αριστείδου τιμήθηκε επίσης για τη σκηνοθεσία της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας νέας δημιουργικής φωνής. Η κριτική επιτροπή υπογράμμισε ότι η δημιουργία ενός πρώτου μεγάλου μήκους φιλμ αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, ενώ η επιλογή ενός παιδιού στον πρωταγωνιστικό ρόλο και η επιτυχής υλοποίησή του αναδεικνύουν την ωριμότητα και την τόλμη της δημιουργού.

Το βραβείο συνοδεύεται από υπηρεσίες post-production αξίας €7000, προσφορά της AUTHORWAVE. Το απένειμε η Ιωάννα Σουλτάνη, εκ μέρους της AUTHORWAVE.

Η Μυρσίνη Αριστείδου.

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας: Ντίνος Λύρας και Λένια Σορόκκου – «Maricel» του Ηλία Δημητρίου

Το βραβείο απονεμήθηκε στους δύο πρωταγωνιστές για μια εσωτερική και λεπτοδουλεμένη ερμηνεία, μέσα από την οποία διαμορφώνεται ένας ισχυρός συναισθηματικός άξονας. Η ταινία αποτυπώνει με ευαισθησία την οικειότητα, την ευαλωτότητα και τις σιωπηλές εντάσεις μιας σχέσης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €2000, προσφορά του Δήμου Λεμεσού. Το απένειμε ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης.

Η σκηνοθέτης Ηλίας Δημητρίου με τον Δήμαρχο Λεμεσού.

Dot.on.the.Map Industry Days – Βραβεία κινηματογραφικών σχεδίων

Cyprus Film Commission – Invest Cyprus Award: «Your Turn 203» – Σκηνοθεσία: Σίνθια Σάουμα | Παραγωγή: Ζορζ Σουκάιρ

Η Κριτική Επιτροπή εντυπωσιάστηκε από μια παρουσίαση που συνδύαζε σαφήνεια, δυναμισμό και μια διακριτή σκηνοθετική φωνή. Το πρότζεκτ παρουσιάζει ένα άρτια διατυπωμένο όραμα, προσεγγίζοντας σύγχρονες θεματικές με φρέσκια αίσθηση χιούμορ και αιχμηρή ματιά.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των €2000.

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ: «Horses» – Σκηνοθεσία: Γιέρνεϊ Κάστελετς | Παραγωγή: Ίντα Βάις

Η Κριτική Επιτροπή ξεχώρισε το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και τη συνοχή του καλλιτεχνικού οράματος. Μέσα από ισχυρούς συμβολισμούς, το έργο διερευνά τους κύκλους της βίας και τη δυνατότητα υπέρβασής τους, συνδυάζοντας καλλιτεχνική φιλοδοξία και ρεαλιστική προοπτική υλοποίησης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €2000.

Βραβείο P.S. Movies & Stories: «Until We Find Your Name» – Σκηνοθεσία: Βαγγελιώ Σουμέλη | Παραγωγή: Τζανίν Τίρλινγκ & Μάριος Πιπερίδης

Ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο με τόλμη και βαθιά προσωπικό χαρακτήρα, που θέτει σαφή ηθικά ερωτήματα. Η σκηνοθέτρια επιδεικνύει προσήλωση στην ηρωίδα της και αποφεύγει εύκολες απαντήσεις, επιλέγοντας μια σύνθετη και ουσιαστική αφηγηματική πορεία.

Το βραβείο συνοδεύεται από ενοικίαση εξοπλισμού αξίας €4000.

Βραβείο Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Agora Networking: «Of Heart and Lung» – Σκηνοθεσία: Ουαλίντ Ματάρ | Παραγωγή: Ικμπέλ Τλιλί

Η Κριτική Επιτροπή εκτίμησε την πρωτότυπη σκηνοθετική προσέγγιση και τη βαθιά ανθρωποκεντρική αφήγηση, που βασίζεται σε δύο δυνατούς χαρακτήρες. Μέσα σε ένα εύθραυστο κοινωνικό πλαίσιο, η ταινία αποτυπώνει με ευαισθησία την προσωπική αξιοπρέπεια και τη συστημική πίεση.

Τελετή λήξης αντάξια του θεσμού

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού και του Δημάρχου Λεμεσού, ενώ το καλλιτεχνικό μέρος της τελετής ανέλαβε η Εβίτα Ιωάννου και την παρουσίαση η Έλενα Αντωνίου.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ, Αργυρώ Νικολάου και Πέτρος Χαραλάμπους, ευχαρίστησαν δημιουργούς, συνεργάτες, εθελοντές και κοινό, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ παραμένει ένας ζωντανός χώρος συνάντησης κινηματογραφικών φωνών και πολιτισμών.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές Πέτρος Χαραλάμπους και Αργυρώ Νικολάου.

Οι Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της περιοχής.