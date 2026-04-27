Οι πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός. Όταν όμως καταλάγιασε ο πανικός άρχισαν τα… παρατράγουδα.

Αφού όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την αίθουσα της δεξίωσης και το περιστατικό θεωρήθηκε λήξαν, κυρίες με τουαλέτες και καλοντυμένοι άντρες επέστρεψαν στην αίθουσα και άρχισαν να «λεηλατούν» τα τραπέζια.

Πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μετά την επίθεση, δείχνουν άτομα –που φέρονται να είναι δημοσιογράφοι– να παίρνουν τα ακόμα κλειστά μπουκάλια του κρασιού και σαμπάνιας πάνω από τα τραπέζια, καθώς το δείπνο είχε ξεκινήσει μόλις πριν 9 λεπτά πριν τους πυροβολισμούς.

Even after an attempted assassination, these clowns are out here stealing the bubbly, popping selfies like it’s Coachella pic.twitter.com/Liz6mLg2bF — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) April 26, 2026

Άλλοι καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους, βγάζοντας selfies χαμογελαστοί, κρατώντας ψηλά τα μπουκάλια, ενώ πίσω τους οι σερβιτόροι μαζέυουν τα τραπέζια.

Ο ηλικιωμένος κύριος που συνέχιζε να τρώει την σαλάτα του

Viral έχει γίνει ακόμα ένα ηλικιωμένος καλεσμένος της δεξίωσης που – ενώ η κρίση είναι σε εξέλιξη και οι καλεσμένοι έχουν κρυφτεί κάτω από τα τραπέζια– αυτός καθόταν ατάραχος, παρακολουθούσε σαν να βλέπει ταινία και συνέχισε να τρώει την σαλάτα του.

A man at the White House Correspondents’ Dinner was spotted on camera calmly taking a bite of his meal while others took cover after gunshots were heard. 🤣😂 pic.twitter.com/cD5zhVKK6h — TeeJay (@TrevorJukes1) April 26, 2026

Ο καλεσμένος αναγνωρίστηκε ως ο Μάικλ Γκλαντς, διάσημος ατζέντης ταλέντων του Creative Artists Agency (CAA) ο οποίος συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα των μέσων ενημέρωσης, και η σαλάτα ήταν burrata.

Η κοινότητα του Χ τον αποθέωσε με σχόλια όπως «τίποτα δεν πρέπει να σου χαλάει την όρεξη» και «αυτός είναι ο σκηνοθέτης» υπονοώντας ότι όλο το περιστατικό ήταν «στημένο».

Η Ουκρανή πρέσβης χαμογελαστή κάτω από το τραπέζι (ενώ γύρω της όλοι είναι ήρεμοι)

Ενα ακόμα στιγμιότυπο που τράβηξε την προσοχή των χρηστών του Χ και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ήταν η «δραματική» selfie που δημοσίευσε η Ουκρανή Πρέσβης στις ΗΠΑ, η οποία ήταν παρούσα στο δείπνο.

Στο στιγμιότυπο, η Όλγα Στεφανίσκινα ποζάρει μετά τους πυροβολισμούς κάτω από το τραπέζι, παρόλο που όλοι γύρω της κάθονταν ήρεμα στις καρέκλες τους.

The Ukroscammers never miss an opportunity for self promotion.



The Ukrainian ambassador to the USA, Stefanyshina, who was present at the dinner with the shooting, posted a dramatic photo from under the table, notice everyone around was calmly sitting in chairs. pic.twitter.com/WX7vaO6RPS — Chay Bowes (@BowesChay) April 26, 2026

Σε μία ακόμα selfie η Ουκρανή πρέσβης φωτογραφήθηκε με άλλους καλεσμένους, οι οποίοι όμως δεν της δίνουν καμία σημασία καθώς παρακολουθούν τα κινητά τους, εμφανώς ταραγμένοι.

Η Ουκρανή Πρέσβης στις ΗΠΑ, η οποία ήταν παρούσα στο δείπνο

Στο ίδιο ξενοδοχείο η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν το 198

Το χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον στην Connecticut Avenue. Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, στις 30 Μαρτίου 1981.

Ο δράστης, Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, πυροβόλησε τον Ρίγκαν καθώς επέστρεφε στη λιμουζίνα του, μετά από μια ομιλία μέσα στο ξενοδοχείο.

Ο πρόεδρος επέζησε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε από το πλάι της προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στον κορμό, σπάζοντας ένα πλευρό και τρυπώντας έναν από τους πνεύμονές του.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσιγκτον και τελικά πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου.

Ο τότε γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, τραυματίστηκε βαρύτατα στο περιστατικό. Υπέστη εγκεφαλική βλάβη και έμεινε ανάπηρος για το υπόλοιπο της ζωής του, το 2014.

Μια πλάκα υπάρχει στον τόπο των πυροβολισμών στο πλάι του ξενοδοχείου για να θυμίζει το περιστατικό.

iefimerida.gr