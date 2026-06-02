ΜΟΥΣΙΚΗ

Κούκλια, Μεσαιωνική Έπαυλη, 29 Μαΐου – 4 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Περισσότερους από 20 περιζήτητους διεθνούς φήμης σολίστ φιλοξενεί φέτος το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος. Το πρόγραμμα σήμερα: Φραντς Σούμπερτ: Φαντασία σε Φα ελάσσονα, D.940 για Πιάνο Τέσσερα Χέρια (1828). Χρήστος Φούντος (πιάνο) & Finghin Collins (πιάνο). Αλεξάντερ Ζεμλίνσκι: Τρίο για Κλαρινέτο σε Ρε ελάσσονα, Έργο 3 (1896). Sharon Kam (κλαρινέτο), Jing Zhao (βιολοντσέλο), Enrico Pace (πιάνο). Σεργκέι Ραχμάνινοφ: Arion, Έργο 34 Αρ.5 / In My Garden at Night, Έργο 38 Αρ.1 / To Her, Έργο 38 Αρ.2 / The Ratcatcher, Έργο 38 Αρ.4 / Discord, Έργο 34 Αρ.13 (1912-16). Anush Hovhannisyan (σοπράνο) & Χρήστος Φούντος (πιάνο). Αντονίν Ντβόρζακ: Κουιντέτο για Πιάνο Αρ.2 σε Λα μείζονα, Έργο 81 (1887). Finghin Collins (πιάνο), Yura Lee (βιολί), Elly Suh (βιολί), Samuel Barsegian (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο). Δελίκηπος, The Olive Grove, Σάββατο 6 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: 22663871, pharosartsfoundation.org

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Ηρώων Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ. Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Κύπρος – Ευρώπη: Αμφίδρομες σχέσεις στη Λογοτεχνία» οργανώνει ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ) σε συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής (ΟΛΚ). Χλόη Βερίτη, Ιωάννης Γιάγκου, Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, Κυριάκος Ιωάννου, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Ανδρέας Καπανδρέου, Μαρούλα Γιασεμίδου Κάτζη, Σάββας Κόκκινος, Κωστής Κοκκινόφτας, Γεωργία Κούμα, Γιάννης Κυπρή, Βαρνάβας Λοϊζίδης, Μαρία Μιχαηλίδου, Γιώργος Μολέσκης, Παναγιώτης Νικολαΐδης, Νίκος Παναγιώτου, Νάσα Παταπίου, Ελευθέριος Πλουτάρχου, Ειρήνη Ροδοσθένους, Μανώλης Στεργιούλης, Νάντια Στυλιανού, Ανδρέας Χατζηθωμάς, Γεώργιος Χατζηκωστής, Άντης Παναγιώτου-Χατζηοδυσσέως, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, Αγγέλα Χριστοφίδου, Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου. 2 Ιουνίου 2026, 3.30 μ.μ.-8.15 μ.μ. και 3 Ιουνίου 2026, 4.00 μ.μ.-8.00 μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 1/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών– Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Επιλεγμένα έργα από τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος Καλών Τεχνών παρουσιάζει η έκθεση «CUTS 2026». Μέχρι 4/6

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.