Νέα υπόθεση κατασκοπείας έρχεται στο προσκήνιο, η οποία εμπλέκει Κινέζους που φέρεται να παριστάνουν υπεύθυνους προσλήψεων προκειμένου να εξαπατήσουν εργαζομένους στην κυβέρνηση και τις ένοπλων δυνάμεις της Βρετανίας.

Σκοπός τους να αποκαλύψουν κρατικά μυστικά, σύμφωνα με προειδοποίηση της MI5.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών της συμμαχίας Five Eyes -η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία– αναφέρεται ότι μυστικοί πράκτορες χρησιμοποιούν νόμιμες πλατφόρμες, όπως το LinkedIn, το Indeed και το Upwork, για να δημοσιεύουν ψεύτικες αγγελίες εργασίας.

Οι αιτούντες στη συνέχεια, σύμφωνα με την προειδοποίηση, πιέζονται να αποκαλύψουν «μη δημόσιες» πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας.

Στόχος η απόκτηση στρατηγικών πληροφοριών

Η ανακοίνωση της Five Eyes επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας «επιδιώκουν να αποκτήσουν προνομιακές στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πληροφορίες που μπορούν να προσφέρουν στην Κίνα στρατηγικό και τακτικό πλεονέκτημα».

Οι εργαζόμενοι που ενδέχεται να στοχοποιηθούν περιλαμβάνουν κατόχους διαβαθμισμένων αδειών ασφαλείας, ακαδημαϊκούς και εργαζόμενους σε think tanks.

Μέθοδοι προσέγγισης και εξαπάτησης

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι πράκτορες δημοσιεύουν ψεύτικες αγγελίες εργασίας και στη συνέχεια εξετάζουν τα βιογραφικά των υποψηφίων για να εντοπίσουν άτομα που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ακολουθούν εικονικές συνεντεύξεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε κρίσιμους τομείς ενδιαφέροντος, όπως κυβερνητικές επαφές ή στρατιωτικές δραστηριότητες.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την ανάθεση δοκιμαστικών εργασιών, όπως η συγγραφή αναφορών για θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της Κίνας ή την άμυνα.

Οι «νεοσύλλεκτοι» πληρώνονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έως και 1.000 δολάρια ανά αναφορά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών πληρωμών.

Αναφορές για ψεύτικα προφίλ στο LinkedIn

Τον Νοέμβριο, ο υπουργός Ασφαλείας Dan Jarvis ανέφερε ότι η MI5 είχε εντοπίσει δύο προφίλ στο LinkedIn που χρησιμοποιούνταν για λογαριασμό της κινεζικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας (MSS).

Τα προφίλ αυτά φέρονται να είχαν τα ονόματα Amanda Qiu και Shirly Shen. Ο Simon Whelband, ερευνητής του βουλευτή των Συντηρητικών Neil O’Brien, δήλωσε ότι ένα από τα προφίλ τον είχε προσεγγίσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μήνυμα ήταν σε κακή αγγλική γλώσσα και περιείχε πρόταση εργασίας.

Ο Neil O’Brien δήλωσε στο BBC ότι «αν ήσουν πιο νεαρός, δεν θα καταλάβαινες τι ακριβώς είναι αυτό». «Θα μπορούσες να θεωρήσεις ότι πρόκειται για μια γνήσια προσφορά που σου γίνεται στο LinkedIn», πρόσθεσε.

Τα μέτρα ασφάλειας και η υπόθεση κατασκοπείας που κατέρρευσε

Πέρυσι ανακοινώθηκε επένδυση ύψους 170 εκατομμυρίων λιρών για την αναβάθμιση κρυπτογραφημένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις κυβερνητικές επικοινωνίες, καθώς και νέα μέτρα προστασίας από κινεζικό κυβερνοέγκλημα.

Τον Σεπτέμβριο, υπόθεση δύο ανδρών που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας κατέρρευσε μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της δίκης τους.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) ανέφερε ότι η υπόθεση κατέρρευσε επειδή δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν αποδεικτικά στοιχεία από την κυβέρνηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της Κίνας ως απειλής για την εθνική ασφάλεια.

iefimerida.gr