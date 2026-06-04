Ο εν αργία Επίσκοπος Τυχικός εγκατέλειψε τον χώρο διαμονής του στη Μητρόπολη Πάφου παίρνοντας μαζί του όλα τα προσωπικά του αντικείμενα. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε χθες βράδυ.

Το προσωπικό της Μητρόπολης Πάφου βρήκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κλειδί του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε ο Επίσκοπος Τυχικός στον περίβολο της Μητρόπολης, πάνω στην πόρτα του διαμερίσματος. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το διαμέρισμα ήταν άδειο και τα προσωπικά αντικείμενα του κ. Τυχικού απουσίαζαν.

Η αποχώρηση Τυχικού από την Μητρόπολη Πάφου ακολουθεί την επιστολή που του επιδόθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να εγκαταλείψει τον χώρο διαμονής του δεδομένης της ενθρόνισης την ερχόμενη εβδομάδα του νέου Μητροπολίτη Πάφου, ώστε η επόμενη ημέρα στην Μητρόπολη Πάφου να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα και εκκρεμότητες για το νέο Μητροπολίτη Γρηγόριο.

Η ενθρόνιση θα τελεστεί όπως ανακοινώθηκε την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, στις 6:00μμ στον καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου στη Μητρόπολη Πάφου.

Εκτιμάται ότι ο Επίσκοπος Τυχικός μετακόμισε και θα διαμένει πλέον σε ιδιόκτητη κατοικία στην επαρχία Πάφου, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είχε απαντήσει θετικά στην κλήση του Αρχιεπισκόπου για μετακόμιση του στην Αρχιεπισκοπή.

Εκ των πραγμάτων φαίνεται πως δεν επέλεξε ούτε την επιλογή ενοικίασης οικίας από τη Μητρόπολη για να διαμένει (με αφαίρεση του ενοικίου από το μισθό του) αλλά ούτε και την κάθοδό του στη Λευκωσία. Όπως είναι γνωστό, ο Μακαριότατος τον είχε προσκαλέσει ξανά να κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή προκειμένου να διαμένει και να του αναθέσει νέα επισκοπικά καθήκοντα.