Η δήμαρχος μιας πόλης στην Καλιφόρνια παραιτήθηκε αφού παραδέχθηκε ότι εργαζόταν ως παράνομος πράκτορας της Κίνας και προωθούσε την προπαγάνδα του Πεκίνου.

Η Αϊλίν Γουάνγκ ήταν δήμαρχος της Αρκάντια, προαστίου στην κομητεία του Λος Αντζελες, αλλά αποχώρησε από το αξίωμά της τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών ομοσπονδιακών εισαγγελικών αρχών ότι δήλωσε ένοχη για κακούργημα, όπως σημειώνουν σε δημοσίευμά τους οι Times του Λονδίνου.

Η 58χρονη αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, αφού αποδέχθηκε την κατηγορία ότι ενεργούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράνομος πράκτορας ξένης κυβέρνησης. Εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο της Αρκάντια τον Νοέμβριο του 2022 και συμμετείχε στο πενταμελές διοικητικό όργανο από το οποίο επιλέγεται ο δήμαρχος σε εκ περιτροπής βάση. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2020 και 2022, πριν από την εκλογή της Γουάνγκ.

«Ατομα στη χώρα μας που εκτελούν κρυφά τις εντολές ξένων κυβερνήσεων υπονομεύουν τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο Μπιλ Εσαΐλι, βοηθός ομοσπονδιακός εισαγγελέας για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας. «Η ομολογία ενοχής αποτελεί ακόμη μία επιτυχία στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα απέναντι στις προσπάθειες της Κίνας να διαφθείρει τους θεσμούς μας», έσπευσε να προσθέσει.

Σύμφωνα με την ομολογία της, η Γουάνγκ δρούσε υπό τον έλεγχο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη διάδοση προπαγάνδας. Μαζί με τον Γιαονίνγκ «Μάικ» Σαν, πρώην αρραβωνιαστικό της, διαχειριζόταν την ιστοσελίδα US News Center, η οποία παρουσιαζόταν ως αξιόπιστη ενημερωτική πηγή για τους Κινεζοαμερικανούς. Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η ιστοσελίδα αποτελούσε μέσο διάδοσης φιλοκινεζικών μηνυμάτων.

Αξιωματούχος της Κίνας φέρεται να επικοινώνησε με τη Γουάνγκ τον Ιούνιο του 2021 μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στέλνοντάς της άρθρα που προωθούσαν την κινεζική προπαγάνδα. Μεταξύ αυτών ήταν και άρθρο που είχε δημοσιευθεί στους Los Angeles Times και στο οποίο αρνιόταν ότι είχε διαπραχθεί γενοκτονία στην επαρχία Σιντζιάνγκ, όπου η Κίνα κατηγορείται για διώξεις κατά του πληθυσμού των Ουιγούρων.

Η Γουάνγκ φέρεται να έστελνε στιγμιότυπα οθόνης στους χειριστές της, δείχνοντας πόσοι άνθρωποι είχαν διαβάσει τα άρθρα στο US News Center. Απαντώντας σε έπαινο αξιωματούχου της Κίνας, η Γουάνγκ φέρεται να έγραψε: «Ευχαριστώ, ηγέτη».

Η Γουάνγκ φέρεται επίσης να είχε επικοινωνία με τον Τζον Τσεν, τον οποίο το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε «υψηλόβαθμο μέλος του κινεζικού μηχανισμού πληροφοριών» που «συμμετείχε τακτικά σε εκδηλώσεις της ελίτ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας».

Ο Τσεν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης το 2024, αφού δήλωσε ένοχος για παράνομη δράση ως πράκτορας της Κίνας και για συνωμοσία δωροδοκίας δημόσιου λειτουργού. Ο Σαν εκτίει ποινή τεσσάρων ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, αφού τον Οκτώβριο του 2025 δήλωσε ένοχος για δράση ως παράνομος πράκτορας ξένης κυβέρνησης. Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι της Γουάνγκ, Μπράιαν Σαν και Τζέισον Λιανγκ, ανέφεραν ότι η πελάτισσά τους ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της.

«Η αγάπη και η αφοσίωσή της προς την κοινότητα της Αρκάντια δεν άλλαξαν ούτε κλονίστηκαν. Ζητά την κατανόηση και τη συνεχή στήριξη της κοινότητας», ανέφεραν οι δικηγόροι της.

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου της Αρκάντια επιβεβαίωσε την παραίτηση της δημάρχου και γνωστοποίησε ότι το δημοτικό συμβούλιο θα επιλέξει νέο δήμαρχο στην επόμενη συνεδρίασή του. Η Γουάνγκ δεχόταν πιέσεις να παραιτηθεί μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του πρώην αρραβωνιαστικού της, όμως είχε αρνηθεί να αποχωρήσει. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η Γουάνγκ μετακόμισε στην Καλιφόρνια από την Κίνα πριν από 30 χρόνια.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η Γουάνγκ έκλαψε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Δευτέρας και παρακολουθούσε τη διαδικασία μέσω διερμηνέα στα κινεζικά. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την παράδοση των διαβατηρίων της.

protagon.gr