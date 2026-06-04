Συνεχίζει η Τράπεζα Κύπρου να υλοποιεί την πρακτική για σχέδια εθελούσιας εξόδου για μικρό αριθμό εργαζομένων, που σε αυτή την περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα 40 άτομα, κάτι που άλλωστε έχει επισημάνει αρκετές φορές ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.

Οι μεγάλες αποχωρήσεις εργαζομένων έχουν τελειώσει -τουλάχιστον προς το παρόν- και η Τράπεζα Κύπρου ενημέρωσε με εγκύκλιο το προσωπικό ότι εφαρμόζεται ένα ακόμη σχέδιο περιορισμένης εμβέλειας σχέδιο εξόδου, το οποίο θα στοχεύει στην αποχώρηση μικρού αριθμού υπαλλήλων, μέχρι 40. Το σχέδιο ξεκίνησε χθες και θα παραμείνει ανοικτό για αιτήσεις μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Το σχέδιο που είναι στοχευμένο, δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 χρόνια υπηρεσίας στο συγκρότημα ή έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στις €200 χιλ. και είναι αφορολόγητο. Για ποσά αποζημίωσης που υπερβαίνουν τις €200 χιλ., εφαρμόζεται φορολόγηση 20%, όπως προβλέπεται από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

Στα ποσά αποζημίωσης θα εφαρμοστεί εισφορά προς το ΓεΣΥ, ύψους 2,65% επί του συνολικού ποσού. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2025 ολοκληρώθηκε στοχευμένο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης) μικρής κλίμακας, όπου περίπου 110 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης εγκρίθηκαν για αποχώρηση από το συγκρότημα, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε €19 εκατ. το οποίο αναγνωρίστηκε στο κόστος προσωπικού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026, το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 4% λόγω των μισθολογικών αυξήσεων και των αναπροσαρμογών για το κόστος διαβίωσης (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή). Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 το συγκρότημα εργοδοτούσε 2.850 άτομα σε σύγκριση με 2.880 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2024.