Η στενή και διαχρονική συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, με τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Marek Mora.

Ο κ. Mora πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της Τράπεζας στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών αρμόδιων για την Πολιτική Συνοχής, η οποία διεξάγεται στη Λευκωσία.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανασκόπηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών έργων στην Κύπρο.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι προτεραιότητες του μελλοντικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ στη χώρα.

Ο Marek Mora, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Τσεχίας, διαδέχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 τον Κύπριο Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Κυριάκο Κακουρή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Mora εκπροσωπεί την Κύπρο, μαζί με ακόμη πέντε κράτη μέλη, στη Διοικούσα Επιτροπή της Τράπεζας.