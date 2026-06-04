Συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η ΑΗΚ ενημερώνει ότι οι εργασίες θα καλύψουν περιοχές σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο, ενώ για την ασφαλή αντικατάσταση των μετρητών θα απαιτείται προσωρινή διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στη Λευκωσία, έξυπνοι μετρητές θα τοποθετηθούν στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, στην οικιστική περιοχή δυτικά του Σταδίου ΓΣΠ μέχρι την οδό Αλεξανδρουπόλεως, καθώς και εκατέρωθεν της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, από το ύψος της βιομηχανικής περιοχής Στροβόλου μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθαλάσσας.

Εγκαταστάσεις θα γίνουν επίσης εκατέρωθεν των λεωφόρων Σταυρού και Αθηνών, στην περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Σταυρού, Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και Αθαλάσσας, καθώς και στην κοινότητα Λυθροδόντα.

Στη Λεμεσό, οι έξυπνοι μετρητές θα εγκατασταθούν στην περιοχή μεταξύ του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και των λεωφόρων Αμαθούντος και Βασιλέως Γεωργίου Α΄, μέχρι το ύψος της οδού Χριστάκη Κράνου.

Στη Λάρνακα, οι εργασίες θα καλύψουν την περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Αρτέμιδος, Φανερωμένης και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Λειβάδια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα Λειβάδια οι εγκαταστάσεις θα γίνουν στον πυρήνα της κοινότητας, στην περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Αλέξανδρου Παναγούλη και Κυριάκου Μάτση, εκατέρωθεν της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, εκατέρωθεν της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και βορειοανατολικά του χωριού μέχρι το ύψος της οδού Σταδίου.

Στην Αμμόχωστο, οι εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Παραλίμνι, εκατέρωθεν των οδών Σωτήρας, Αγίου Νεκταρίου και Ασκληπιού, καθώς και εκατέρωθεν της λεωφόρου 1ης Απριλίου, από το ύψος του κυκλικού κόμβου παρά την οδό Σταδίου μέχρι και το ύψος της οδού Αγίου Σπυρίδωνος.

Εργασίες θα γίνουν επίσης εκατέρωθεν των οδών Αγίου Σπυρίδωνος, Μαρίας Συγκλητικής, Αγίας Μαρίνας και Σταδίου, καθώς και εκατέρωθεν των οδών Γιωρκή Παπαδοπούλου, Κοραή και Ελευθερίας, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου προς Δερύνεια.

Η ΑΗΚ σημειώνει ότι, για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή, απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία.