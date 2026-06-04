Μια ολόκληρη πόλη που δεν θα βρίσκεται στη στεριά αλλά στη θάλασσα: Αυτό είναι το όραμα πίσω από το «Freedom Ship», ένα γιγαντιαίο πλωτό συγκρότημα που θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 80.000 ανθρώπους.

Θα μπορούσε να αποτελεί σκηνικό ταινίας επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο οι εμπνευστές της επιμένουν ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ο λόγος για το «Freedom Ship», μια γιγαντιαία πλωτή πόλη που θα περιπλέει διαρκώς τον πλανήτη, φιλοξενώντας έως και 80.000 ανθρώπους και διαθέτοντας όσα θα περίμενε κανείς από μια σύγχρονη μητρόπολη.

Το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990, επανέρχεται στο προσκήνιο με επικεφαλής τον CEO της Freedom Cruise Line, Ρότζερ Γκουτς. «Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε, αλλά το κλειδί είναι η χρηματοδότηση», δήλωσε στην Telegraph, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι το έργο μπορεί τελικά να πάρει σάρκα και οστά.

Εφόσον κατασκευαστεί, το «Freedom Ship» θα ξεπερνά κατά πολύ σε μέγεθος οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο έχει ταξιδέψει μέχρι σήμερα. Η συνολική του χωρητικότητα υπολογίζεται σε 80.000 άτομα, όταν το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου σήμερα, το Icon of the Seas της Royal Caribbean, μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 10.000 ανθρώπους συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος.

Μια αυτάρκης πόλη στη θάλασσα

Σύμφωνα με τη Freedom Cruise International, το «Freedom Ship» δεν σχεδιάζεται ως ένα παραδοσιακό κρουαζιερόπλοιο, αλλά ως μια μόνιμα κινούμενη πόλη στη θάλασσα.

Με μήκος που αγγίζει τα 1,6 χιλιόμετρα, το «Freedom Ship» φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πλωτή κοινότητα που έχει σχεδιαστεί ποτέ. Σύμφωνα με τα σχέδια, θα διαθέτει κατοικίες για περίπου 50.000 μόνιμους κατοίκους, θα μπορεί να υποδέχεται έως και 10.000 επισκέπτες, ενώ η καθημερινή λειτουργία του θα υποστηρίζεται από περίπου 20.000 μέλη πληρώματος και εργαζομένους.



Η κατασκευή του εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα και πιο φιλόδοξα ναυπηγικά έργα που έχουν προταθεί παγκοσμίως.

Σχολεία, τράπεζες και μια ολόκληρη πόλη πάνω στο νερό

Οι σχεδιαστές του «Freedom Ship» θέλουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να ψυχαγωγούνται χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείπουν το πλοίο. Στα σχέδια περιλαμβάνονται σχολεία, κολέγια, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, υπηρεσίες καθημερινής εξυπηρέτησης και χώροι νυχτερινής διασκέδασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γαστρονομία, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ενός διώροφου food hall με μεγάλη ποικιλία επιλογών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του πλοίου θα λειτουργεί ειδικό σύστημα τραμ που θα συνδέει όλες τις περιοχές της πλωτής πολιτείας.

Στάδιο, υδάτινο πάρκο, μουσεία και ενυδρείο

Το πλοίο θα διαθέτει επίσης μια σειρά από εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής που συναντά κανείς σε μια μεγάλη πόλη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

– Αθλητικό στάδιο χωρητικότητας 15.000 θεατών

-Υδάτινο πάρκο

-Συνεδριακό κέντρο

-Αίθουσα μουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών

-Δύο μουσεία

-Πάρκα και χώροι πρασίνου

-Μεγάλο ενυδρείο

-Χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας

Μάλιστα, οι λάτρεις των καταδύσεων δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείπουν το πλοίο, καθώς το τεράστιο ενυδρείο θα αποτελεί μία από τις ατραξιόν του.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του σχεδίου είναι ότι το Freedom Ship προβλέπεται να κινείται με πυρηνική ενέργεια, γεγονός που θα του επιτρέπει να παραμένει στη θάλασσα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ανεφοδιασμό.

Λόγω του τεράστιου μεγέθους του, δεν θα μπορεί να προσεγγίζει κανένα από τα σημερινά λιμάνια του κόσμου και θα παραμένει κυρίως σε διεθνή ύδατα.

Οι μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών προς τη στεριά θα πραγματοποιούνται μέσω στόλου φέρι μποτ, ενώ στην κορυφή του πλοίου προβλέπεται η κατασκευή οκτώ ελικοδρομίων.

protothema.gr