Η Wizz Air αυξάνει νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό τη χωρητικότητά της από τη βάση της στη Λάρνακα, προσθέτοντας 57.500 επιπλέον θέσεις για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η απόφαση αντανακλά την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ζήτηση και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της προς την κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από τις πρόσθετες θέσεις, οι 24.500 αφορούν τον Αύγουστο και οι 33.000 τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Το διευρυμένο πρόγραμμα πτήσεων αναμένεται να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με σημαντικές αγορές της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

Η επιπλέον χωρητικότητα κατανέμεται σε δρομολόγια υψηλής ζήτησης, όπως η Αθήνα, η Βαρκελώνη, το Βουκουρέστι, το Τελ Αβίβ, το Κουτάισι και το Ιάσιο.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η νωρίτερη επαναφορά της γραμμής Λάρνακα – Αθήνα, η οποία θα αρχίσει στις 13 Αυγούστου με 10 πτήσεις την εβδομάδα. Από τις 23 Σεπτεμβρίου, οι πτήσεις στο ίδιο δρομολόγιο θα αυξηθούν σε 14 εβδομαδιαίως.

Στο δρομολόγιο Λάρνακα – Βαρκελώνη, οι πτήσεις θα αυξηθούν από τρεις σε τέσσερις την εβδομάδα από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ στη γραμμή Λάρνακα – Βουκουρέστι οι συχνότητες θα αυξηθούν από πέντε σε επτά εβδομαδιαίως από την ίδια ημερομηνία.

Σημαντική αύξηση προβλέπεται και στη γραμμή Λάρνακα – Τελ Αβίβ, όπου οι πτήσεις θα αυξηθούν από επτά σε 11 την εβδομάδα από τις 13 Αυγούστου. Επιπλέον συχνότητες θα προστεθούν και στα δρομολόγια προς Κουτάισι και Ιάσιο.

Η Wizz Air αναφέρει ότι η ενίσχυση της χωρητικότητας αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Κύπρου ως προορισμού εισερχόμενου τουρισμού και ως αγοράς εξερχόμενων ταξιδιών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι αλλαγές προσφέρουν στους επιβάτες μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη συνδεσιμότητα και περισσότερες οικονομικές επιλογές μετακίνησης κατά τη θερινή περίοδο και στις αρχές του φθινοπώρου.

Ο András Szabó, Network Officer East της Wizz Air, δήλωσε ότι η Κύπρος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αγορά για την εταιρεία, στην οποία συνεχίζει να επενδύει και να αναπτύσσει το δίκτυό της.

«Η επιβατική ζήτηση ξεπέρασε τις αρχικές μας προβλέψεις, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση να επαναφέρουμε νωρίτερα τη σύνδεση με την Αθήνα και να ενισχύσουμε το πτητικό μας πρόγραμμα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, με την προσθήκη 57.500 επιπλέον θέσεων και την αύξηση των συχνοτήτων σε ορισμένα από τα δημοφιλέστερα δρομολόγια, η εταιρεία προσφέρει περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές, στηρίζοντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Οι επιπλέον πτήσεις είναι ήδη διαθέσιμες για κράτηση μέσω της ιστοσελίδας της Wizz Air και της εφαρμογής WIZZ για κινητές συσκευές.

ΚΥΠΕ