Σε συναγερμό τέθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις για πυρκαγιά που ξέσπασε στην επαρχία Αμμοχώστου, σε έδαφος Βρετανικών Βάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η φωτιά ξέσπασε κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Κενδέα, προς την πλευρά των κατεχομένων.

Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα οχήματα των Βρετανικών Βάσεων και δύο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ δυνάμεις πυρόσβεσης υπάρχουν και στην πλευρά των κατεχομένων.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και έχει κατακαύσει σπαρτά και άγρια βλάστηση.