Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου η συνάντηση των εκπροσώπων στο Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Την επιμέλεια της συνάντησης είχε ο Επίσκοπος Χύτρων και Ηηγούμενος της Μονής, Λεόντιος, μαζί με τον εκπρόσωπο της Μονής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων Αρχιμανδρίτη Νεόφυτο Εγλειστριώτη.

Στη σημερινή σύσκεψη παρακάθησαν εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού, οι καθηγήτριες του ΤΕΠΑΚ, Σωτηρούλα Λιασίδου και Κατερίνα Περικλέους και εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας της επαρχίας Πάφου. Οι μετέχοντες αντάλλαξαν τις εμπειρίες και απόψεις τους για το πώς προχωρεί το έργο του Γραφείου στην εποχή της έξαρσης της τεχνολογίας και των μεγάλων προκλήσεων της εποχής, σεβόμενοι παράλληλα, όπως τονίστηκε, τα ιερά και τα όσια της Κύπρου και της Εκκλησίας της, όπως διατηρούνται μέσα στους αιώνες.

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, Επίσκοπος Μεσαορίας Γρήγοριος, ανέφερε ότι το τμήμα αυτό της Εκκλησίας ιδρύθηκε από την Ιερά Σύνοδο τον Απρίλιο του 2012. Από τότε μέχρι σήμερα, είπε, το Γραφείο μας στην Αρχιεπισκοπή, αλλά και στις κατά τόπους εκκλησιαστικές επαρχίες, έχει στο ενεργητικό του συνεργασία με τα Υφυπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού, καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, παρουσίαση σε Εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, διαλέξεις σε Πανεπιστήμια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε σχολικές μονάδες και Κοινότητες, συνεργασία με τις κατά τόπους Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και διευκόλυνση οργανωμένων ομάδα ντόπιων και ξένων Προσκυνητών.