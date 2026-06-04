Σε σημερινή συνάντηση μεταξύ Δήμου Πάφου και ΠΑΣΥΞΕ Πάφου επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για μια πιο ουσιαστική, οργανωμένη και αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος της πόλης και του τουριστικού της προϊόντος.

Κατά τη συνάντηση οι ξενοδόχοι της Πάφου κατέθεσαν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για ζητήματα που επηρεάζουν την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα της πόλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα, την αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το έργο δημιουργίας κυματοθραυστών και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, με τους εκπροσώπους του τουριστικού τομέα να εκφράζουν την επιθυμία και την ανάγκη όπως οι εργασίες προγραμματιστούν με τρόπο που να μην επηρεάζουν την τουριστική περίοδο και την εμπειρία των επισκεπτών. Κοινός στόχος είναι η υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν το παραλιακό μέτωπο της Πάφου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή προβλημάτων. Οι ξενοδόχοι δηλώνουν έτοιμοι να συνεισφέρουν έμπρακτα, να συνεργαστούν στενά με τον Δήμο και να στηρίξουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την καθαριότητα, την αισθητική και τη συνολική εικόνα της πόλης, ανέφερε.

Η Πάφος διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου, επεσήμανε ο κ. Ονησιφόρου. Με συντονισμό, κοινή στρατηγική και συνέργειες μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικού κόσμου, μπορούμε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουμε μια πόλη πιο καθαρή, πιο όμορφη και πιο φιλόξενη.

Η ανάπτυξη του τουρισμού δεν είναι υπόθεση ενός φορέα. Είναι συλλογική ευθύνη και συλλογικό στοίχημα. Και η Πάφος έχει τη δυναμική, τη θέληση και τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει, κατέληξε.