Αναστάτωση επιχειρήθηκε να προκληθεί στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου, ύστερα από την εμφάνιση αναρτήσεων στο Facebook, σύμφωνα με τις οποίες, μέλη της Ιεράς Συνόδου στηρίζουν δημοσίως τον εν αργία Μητροπολίτη κ. Τυχικό αν και ήδη δύο από αυτούς αντέδρασαν διαχωρίζοντας τη θέση τους.

Ανάμεσα στους ιεράρχες οι οποίοι φέρονται να στηρίζουν τον κ. Τυχικό, περιλαμβάνονται οι Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιος και Μόρφου Νεόφυτος καθώς και ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος και ο Χωρεπίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος. Ωστόσο, δύο από αυτούς έχουν διαχωρίσει τη θέση τους ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχουν προβεί σε δημόσιες δηλώσεις στήριξης του εν αργία Μητροπολίτη.

Συγκεκριμένα, ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δημοσίευμα σύμφωνα με τον οποίο έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις στήριξη Τυχικού.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος επικοινώνησε με την Αρχιεπισκοπή ξεκαθαρίζοντας πως δεν εξέφρασε οποιασδήποτε μορφής στήριξη, μάλιστα δημοσίως, στον εν αργία Μητροπολίτη, εκφράζοντας την έκπληξή του για τις σχετικές αναρτήσεις.

Όσον αφορά τους άλλους δυο ιεράρχες, δηλαδή τους Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιο και Μόρφου Νεόφυτο, αν και δεν έχουν αντιδράσει, θεωρείται από πολύ τραβηγμένο έως και απίθανο να έχουν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις στήριξης του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού.

Σημειώνεται, πως ο Μητροπολίτης Μόρφου είχε εισηγηθεί να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στον κ. Τυχικό για να επανενταχθεί ομαλά στης Εκκλησία της Κύπρου αλλά δεν είχε προβεί σε δημόσια δήλωση στήριξής του. Μάλιστα, ύστερα και από την επανάληψη της πρόσκλησης του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου προς τον κ. Τυχικό να κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή προκειμένου να του ανατεθούν καθήκοντα Επισκόπου, θεωρείται απίθανο να στηρίζεται και μάλιστα δημοσίως από τον Μητροπολίτη Μόρφου. Και αυτό υπό την έννοια ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ουσιαστικά υιοθέτησε τη δική του προσέγγιση για άλλη μία ευκαιρία στον κ. Τυχικό.

Από την άλλη, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν συνηθίζει να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, θεωρείται απίθανο να το έπραξε και ειδικά μέσω του Facebook.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι αποδίδουν τις σχετικές αναφορές στο Facebook σε προσπάθεια παρέμβασης στην ομαλή ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριο αλλά και ως προσπάθεια να προκληθεί αναστάτωση στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, με αφορμή και την ομόγνωμη προσέγγιση των μελών της Ιεράς Συνόδου στο θέμα της τροποποίησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους Συνοδικούς για την αγαστή συνεργασία.