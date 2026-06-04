Αννίτα Δημητρίου ή Στέφανος Στεφάνου; Το σκηνικό, όπως έχει εξελιχθεί μετά τη χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, αναδεικνύει τους επικεφαλής των δύο μεγαλύτερων κομμάτων ως ανθυποψηφίους για την Προεδρία της Βουλής. Η μπάλα πλέον επιστρέφει στο γήπεδο του ΔΗΚΟ, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να καλείται σήμερα, ενώπιον της Γραμματείας του κόμματος, να δώσει κατεύθυνση για το προς τα πού θα κινηθεί πλέον το ΔΗΚΟ.

Τα σενάρια πλέον είναι περιορισμένα. Είτε η Γραμματεία του κόμματος θα επιμείνει σε μια υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου μέχρι τέλους και αναλόγως θα πράξει στον δεύτερο γύρο, είτε θα προχωρήσει σε συνεργασία με έναν εκ των δύο υποψηφίων. Σε αυτό το σενάριο, το προβάδισμα βρίσκεται στην πλευρά της Αννίτας Δημητρίου.

Υπάρχει, βέβαια, και το ερωτηματικό για το ΕΛΑΜ και την Άμεση Δημοκρατία. Για το ΑΛΜΑ είναι ξεκάθαρο ότι θα συμπορευθεί με την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου. Το μεν ΕΛΑΜ θα αποφασίσει σήμερα το μεσημέρι, ενώ η Άμεση Δημοκρατία λίγο μετά το μεσημέρι. Αν τα δύο κόμματα συμπορευθούν με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, μπορεί να είναι αυτός που θα περάσει στον τελικό γύρο και να μείνει εκτός η Αννίτα Δημητρίου.

Οι πληροφορίες, ωστόσο, που φτάνουν από τα δύο κόμματα είναι πως για το μεν ΕΛΑΜ αυτό που ισχύει προς το παρόν είναι η απόφαση για τον δικό του υποψήφιο, ενώ για την Άμεση Δημοκρατία μελετώνται τρία σενάρια, εκ των οποίων κανένα δεν ευνοεί τον Νικόλα Παπαδόπουλο ώστε να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Το παράθυρο στην απόφαση ΑΚΕΛ για Χριστιάνα

Στη χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αφήνεται ουσιαστικά ένα μικρό παράθυρο ανοικτό για αλλαγή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, με τον τελευταίο λόγο να ανήκει στο Πολιτικό Γραφείο, το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα.

Ποιο είναι αυτό το παράθυρο; Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Στέφανος Στεφάνου ρωτήθηκε πέραν της μίας φοράς εάν στο τραπέζι τέθηκαν, από πλευράς ΔΗΚΟ, και άλλο ή άλλα πρόσωπα. Αυτό που προκύπτει ως πληροφορία είναι ότι, παρόλο που ρωτήθηκε ο Νικόλας Παπαδόπουλος εάν θα μπορούσε να συζητηθεί άλλο όνομα, η απάντηση ήταν αρνητική. Λέχθηκε, μάλιστα, ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ρώτησε εάν το ΑΚΕΛ είχε να προτείνει κάτι, λαμβάνοντας την απάντηση ότι δεν μπορούν να εμπλακούν στα εσωκομματικά του ΔΗΚΟ.

Παρ’ όλα αυτά, η πρόθεση, όπως φαίνεται από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είναι να βολιδοσκοπηθεί το σενάριο συνεργασίας με άλλους κομματικούς χώρους, βάζοντας όμως στο τραπέζι την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα βολιδοσκοπηθεί και το ΔΗΚΟ για να στηρίξει τον ΓΓ του ΑΚΕΛ. Στην περίπτωση που τεθεί από πλευράς ΔΗΚΟ αντιπρόταση για απόσυρση του ενδιαφέροντος τόσο του Στέφανου Στεφάνου όσο και του Νικόλα Παπαδόπουλου και προταθεί άλλη υποψηφιότητα, ίσως δημιουργηθούν νέα δεδομένα.

«Η Κεντρική Επιτροπή μετά από μια ενδελεχή και γόνιμη συζήτηση, προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία, τη σοβαρότητα, το δημοκρατικό και ορθολογικό πνεύμα που απαιτούνται για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Περαιτέρω, η υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου είναι αυτή που ήδη συγκεντρώνει την υποστήριξη από δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία και του ΑΛΜΑ.

Η Κεντρική Επιτροπή εντέλλει το Πολιτικό Γραφείο να συνεχίσει τις επαφές και τις διαβουλεύσεις με τα άλλα κόμματα, καταθέτοντας την υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου και διερευνώντας τις δυνατότητες για διεύρυνση της υποστήριξης σε αυτή. Περαιτέρω, η Κεντρική Επιτροπή εξουσιοδοτεί το Πολιτικό Γραφείο να προβεί σε αξιολόγηση των δεδομένων που θα παρουσιαστούν και να πάρει τις τελικές αποφάσεις για τη στάση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία στη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΚΕ του ΑΚΕΛ.

Σε αυτή την εξίσωση μπαίνει ως σενάριο το όνομα της αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου. Βέβαια, λέγεται ότι στους διαδρόμους της Εζεκίας Παπαϊωάννου ακούστηκαν ως πιθανά σενάρια και άλλα ονόματα. Η περίπτωση της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου είναι, ωστόσο, ένα πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να συζητήσει το ΑΚΕΛ, αν και τέθηκε ως άποψη, και μάλιστα έντονα, στην Κεντρική Επιτροπή πως δεν είναι θέμα προσώπου, αλλά ζήτημα πολιτικών διαφορών με το ΔΗΚΟ. Ως εκ τούτου, προχωρούν με την καθαρή πρόταση υποψηφιότητας του Στέφανου Στεφάνου.

Προσέγγιση αναμένεται ότι θα γίνει και προς την πλευρά της Άμεσης Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, η υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου έχει ως αφετηρία της τους 15 βουλευτές του ΑΚΕΛ και τους 4 του ΑΛΜΑ, – μετά και τη χθεσινή δήλωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ότι θα ψήφιζε τον ΓΓ του ΑΚΕΛ αν είναι υποψήφιος. Άρα, με 19 ψήφους σύνολο, έχει εξασφαλισμένο το εισιτήριο για τον β΄ γύρο.

Σημειώνεται επίσης ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, μετά από διαβούλευση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα όπως συνεχίσει στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο Γιώργος Λουκαΐδης.

Η πίεση στο ΔΗΚΟ

Η χθεσινή εξέλιξη βάζει πίεση στο ΔΗΚΟ και την ηγεσία του. Η Γραμματεία του κόμματος θα συνεδριάσει σήμερα το πρωί. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναμένεται ότι θα δεχθεί αντιδράσεις, ιδιαίτερα εάν διαπιστωθεί ότι το κόμμα βρίσκεται σε ένα νέο δίλημμα μεταξύ Αννίτας Δημητρίου ή Στέφανου Στεφάνου. Είναι πολύ πιθανόν να ασκηθούν πιέσεις για να συζητηθεί και άλλο όνομα με το ΑΚΕΛ.

Στα σενάρια που κυκλοφορούν είναι και αυτό της στροφής ξανά προς την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα και την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου. Κάτι, όμως, που προκαλεί ήδη κάποιες αντιδράσεις και χαρακτηρίζεται ως πισωγύρισμα.

Από την άλλη, το ΔΗΚΟ δεν έχει και πολλές επιλογές. Εάν επιμείνει στην υποψηφιότητα Νικόλα, οι πιθανότητες να βρεθεί στον β΄ γύρο είναι περιορισμένες. Το ΕΛΑΜ μπορεί να στηρίξει την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, ιδιαίτερα εάν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα στηρίξει το αίτημά του για την Επιτροπή Παιδείας ή/και Άμυνας. Οι δυο τους, όμως, συγκεντρώνουν μόνο 16 βουλευτές.

Από πλευράς Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα στις 2 η ώρα σήμερα, οι πληροφορίες που διαρρέουν είναι ότι μελετώνται τρία σενάρια:

>> Ψήφος 50-50, δηλαδή δύο ψήφοι σε Αννίτα Δημητρίου και δύο σε Νικόλα Παπαδόπουλο.

>> Διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής με υποψηφιότητα Δημήτρη Σούγλη.

>> Τήρηση αποχής.

Στο πρώτο σενάριο, η Αννίτα θα φτάσει τις 19 ψήφους και ο Νικόλας τις 18, ενώ στο δεύτερο και τρίτο σενάριο η Αννίτα μένει με τις 17 ψήφους του ΔΗΣΥ και ο Νικόλας με τις 16 ψήφους του ΔΗΚΟ και του ΕΛΑΜ.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το ΔΗΚΟ πάει μέχρι τέλους με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και μείνει εκτός β΄ γύρου, θα πρέπει να αποφασίσει τι θα πράξει στον β΄ γύρο. Σε αυτό το σενάριο είναι πολύ δύσκολο να προτιμήσει την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου έναντι της Αννίτας Δημητρίου. Το πιθανότερο είναι να ψηφίσει την πρόεδρο του ΔΗΣΥ ή, στην έσχατη περίπτωση, να τηρήσει αποχή.

Στο πρώτο σενάριο εκλέγεται η Αννίτα, ενώ στο δεύτερο εξαρτάται από το τι θα πράξει η Άμεση Δημοκρατία, δεδομένου ότι το ΕΛΑΜ θα τηρήσει αποχή. Θα αποτελούσε μεγάλη έκπληξη η στήριξη του Στέφανου Στεφάνου από μέρους του ΔΗΚΟ. Μια τέτοια κίνηση θα είχε κόστος και στο ΔΗΚΟ αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση, στην οποία θα αποδίδονταν ευθύνες από μέρους του συναγερμικού ακροατηρίου του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Συνεπώς, υπό αυτά τα δεδομένα, το σκηνικό όπως έχει εξελιχθεί φαίνεται να ευνοεί την πρόεδρο του ΔΗΣΥ για επανεκλογή στη θέση της Προέδρου της Βουλής.