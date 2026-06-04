Τουρκικές διπλωματικές πηγές διέψευσαν κατηγορηματικά δημοσιεύματα ελληνοκυπριακών και ρωσικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Καζακστάν λόγω διπλωματικής διαφωνίας που φέρεται να συνδέεται με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «οι σχετικοί ισχυρισμοί είναι εντελώς αβάσιμοι», υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα περιοδεία του Τούρκου ΥΠΕΞ είχε εξαρχής σχεδιαστεί αποκλειστικά για χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας.

Όπως αναφέρεται, η συζήτηση ξεκίνησε μετά από ρεπορτάζ κυπριακού τηλεοπτικού σταθμού ότι ο Χακάν Φιντάν ακύρωσε αιφνιδιαστικά προγραμματισμένο ταξίδι στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ακύρωση φερόταν να σχετιζόταν με την επίσκεψη και επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας και αντιπροσωπείας στο Καζακστάν.

Οι τουρκικές πηγές υποστήριξαν ότι «δεν υπήρξε καμία ακύρωση, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί τέτοια επίσκεψη στο άμεσο διάστημα», προσθέτοντας ότι «ορισμένοι κύκλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν την εικόνα διπλωματικής κρίσης μεταξύ Τουρκίας και Καζακστάν».

Υπενθύμισαν ακόμη ότι ο Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες επίσημες επισκέψεις στη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία και τη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο περιοδείας με επίκεντρο το εμπόριο, την αμυντική συνεργασία και τις περιφερειακές σχέσεις.

Παράλληλα, τόνισαν ότι οι επαφές Άγκυρας και Αστάνα παραμένουν στενές, σημειώνοντας πως μόλις πριν από δύο εβδομάδες τουρκική διπλωματική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επισήμως το Καζακστάν, ενώ ακολούθησαν συνομιλίες υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στην πόλη Τουρκεστάν.

ΚΥΠΕ