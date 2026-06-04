Μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές φωνές που αναδείχθηκαν από τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες δεκαετίες, η Μαρζάν Σατραπί, έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια.

Κατάφερε να μετατρέψει την προσωπική της ιστορία σε παγκόσμια μαρτυρία για την καταπίεση, την εξορία, τη μνήμη και την αναζήτηση της ελευθερίας.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στις 4 Ιουνίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος, η Σατραπί «πέθανε από θλίψη», λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, του Σουηδού παραγωγού, ηθοποιού και σεναριογράφου Ματίας Ρίπα στις 8 Απριλίου 2025, τον οποίο οι οικείοι της περιέγραψαν ως «τον έρωτα της ζωής της».

Όσοι τη γνώριζαν, προσωπικά υποστηρίζουν ότι μετά την απώλεια του Ματίας δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει τη ζωτικότητα που τη χαρακτήριζε. Παρέμεινε ενεργή δημόσια, αλλά, σύμφωνα με φίλους και συνεργάτες της, η απουσία του σημάδεψε καθοριστικά τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Ένα παιδί της επανάστασης

Η Μαρζάν Σατραπί γεννήθηκε το 1969 στο Ραστ του Ιράν και μεγάλωσε στην Τεχεράνη, σε μια μορφωμένη, πολιτικά ενεργή οικογένεια της μεσαίας τάξης. Τα παιδικά της χρόνια συνέπεσαν με τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που άλλαξαν τη χώρα: την πτώση του Σάχη, την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι γονείς της ήταν πολιτικοποιημένοι και αντιτάχθηκαν τόσο στο αυταρχικό καθεστώς του Σάχη όσο και αργότερα στον θρησκευτικό ολοκληρωτισμό που εγκαθιδρύθηκε μετά την επανάσταση. Μέλη της οικογένειάς της φυλακίστηκαν ή διώχθηκαν, ενώ ο αγαπημένος της θείος Ανούς, πολιτικός κρατούμενος και σύμβολο αντίστασης για τη νεαρή Μαρζάν, εκτελέστηκε από το νέο καθεστώς. Η εμπειρία αυτή θα χαρασσόταν ανεξίτηλα στη μνήμη της και θα αποτελούσε έναν από τους πυρήνες του μετέπειτα έργου της.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, οι γονείς της αποφάσισαν να τη στείλουν στην Αυστρία, φοβούμενοι για το μέλλον της σε ένα ολοένα πιο καταπιεστικό περιβάλλον. Η εμπειρία της εξορίας, της μοναξιάς και της πολιτισμικής αποξένωσης θα αποδεικνυόταν εξίσου καθοριστική με εκείνη της επανάστασης.

Η Σατραπί έφτασε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε γαλλική υπηκοότητα το 2006. Σε όλη τη διαδρομή της αρνήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην ιρανική και τη γαλλική ταυτότητα. Δήλωνε συχνά ότι θα είναι «πάντα Ιρανή», ακόμη κι αν ζούσε για δεκαετίες στο Παρίσι. Η ζωή της υπήρξε μια συνεχής διαπραγμάτευση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες και τρόπους θέασης του κόσμου.

Το «Persepolis» που άλλαξε τον τρόπο που βλέπαμε το Ιράν

Το έργο που την έκανε παγκοσμίως γνωστή ήταν το εμβληματικό, αυτοβιογραφικό graphic novel Persepolis, το οποίο εκδόθηκε αρχικά στη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μέσα από το ασπρόμαυρο σχέδιο και μια αφήγηση που συνδύαζε παιδική αθωότητα και πολιτική οξυδέρκεια, η Σατραπί αφηγήθηκε την προσωπική της διαδρομή από την Τεχεράνη της επανάστασης έως την Ευρώπη της εξορίας.

Για εκατομμύρια αναγνώστες στη Δύση το Persepolis αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική επαφή με μια άλλη εικόνα του Ιράν: όχι εκείνη των στερεοτύπων, αλλά ενός τόπου γεμάτου ανθρώπους, αντιφάσεις, χιούμορ, πόνο και καθημερινή αντίσταση. Το έργο μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες.

Η ίδια απέρριπτε τον διαχωρισμό ανάμεσα στην «υψηλή» λογοτεχνία και τα κόμικς. Θεωρούσε ότι η εικονογραφημένη αφήγηση διαθέτει μοναδική δύναμη να μεταφέρει σύνθετες πολιτικές και ανθρώπινες εμπειρίες σε ευρύ κοινό.

Από τις σελίδες στη μεγάλη οθόνη

Το 2007 συνυπέγραψε τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς του Persepolis, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών και απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής. Η ταινία προτάθηκε επίσης για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνώριση της δημιουργού της.

Ακολούθησαν έργα όπως το «Κοτόπουλο με Δαμάσκηνα» και τα «Κεντήματα», καθώς και κινηματογραφικές δημιουργίες όπως η ταινία «Radioactive» για τη ζωή της Μαρί Κιουρί.

Η φωνή των γυναικών του Ιράν

Παρότι είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Γαλλία ήδη από τη δεκαετία του 1990 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006, η Σατραπί δεν έπαψε ποτέ να παρεμβαίνει στα ζητήματα της πατρίδας της.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία από τις πιο γνωστές διεθνώς υποστηρίκτριες του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», που γεννήθηκε μετά τον θάνατο της νεαρής Μάσα Αμίνι στα χέρια της ιρανικής αστυνομίας ηθών το 2022. Το 2023 επιμελήθηκε το συλλογικό έργο «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», συγκεντρώνοντας δημιουργούς από όλο τον κόσμο για να καταγράψουν την εξέγερση των Ιρανών γυναικών και νέων απέναντι στην καταπίεση.

Η Σατραπί πίστευε ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη δεν είναι να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις αλλά να δημιουργεί ενσυναίσθηση. Μέσα από το έργο της επιχείρησε να «ανθρωποποιήσει» μια χώρα που συχνά παρουσιαζόταν στη Δύση αποκλειστικά μέσα από γεωπολιτικά στερεότυπα.