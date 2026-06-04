«Η Αστυνομία επιβεβαίωσε όλα αυτά που έλεγα από την πρώτη στιγμή», είπε ο Δημήτρης Παπαδάκης, σε σχέση με το πόρισμα της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Αστυνομία. Ο κ. Παπαδάκης, το όνομα του οποίου βρισκόταν στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, είπε ότι «εγώ αυτή τη στιγμή κινούμαι νομικά κατά του Δρουσιώτη για ανάρτηση ψευδών, πλαστών ειδήσεων με δόλο».

Μιλώντας στην τηλεόραση του Σίγμα, ο κ. Παπαδάκης άφησε να εννοηθεί ότι κάποιος άλλος ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την κατασκευή των μηνυμάτων, διερωτώμενος «πώς βρέθηκε το όνομα το δικό μου σε μια κουβέντα που δεν κολλούσε πουθενά. Αυτά παραμένουν. Αυτοί που μπορούν να δώσουν τις απαντήσεις, είναι η επονομαζόμενη «Σάντη», ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο Νίκος Κληρίδης, ο οποίος φαίνεται ότι διακινούσε αυτά τα μηνύματα και ο Στέλιος Ορφανίδης, ο περιβόητος ερευνητής ο οποίος είναι εξαφανισμένος στο εξωτερικό. Αυτοί οι τέσσερις μπορούν να δώσουν νομίζω τις απαντήσεις. Ποιος τελικά τα κατασκεύασε; Όντως τα κατασκεύασε η «Σάντη», για λογαριασμό ποιου; Ή μήπως είναι κάποιος άλλος και στο τέλος τα φορτώθηκε η «Σάντη».

Υπενθύμισε επίσης, ότι ο ίδιος ο Μακάριος Δρουσιώτης, έδωσε προεκλογικό χαρακτήρα στις «αποκαλύψεις» του, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «τα υπόλοιπα πρέπει να μας τα εξηγήσει η Αστυνομία».

Για το τι προτίθεται να πράξει στη συνέχεια, ο κ. Παπαδάκης, είπε πως «αυτή τη στιγμή έχω δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου να κινηθούμε νομικά κατά του κ. Δρουσιώτη, ο οποίος προχώρησε σε δημοσιοποίηση πλαστών μηνυμάτων, με δόλο μάλιστα. Έλεγε ότι τα έχει ερευνήσει και ότι είναι απολύτως αληθινά. Μετά από μια εβδομάδα, ο κ. Δρουσιώτης έλεγε μα ξέρετε μου τα έδωσαν, κάποιοι άλλοι τα διερεύνησαν. Αυτές τις ημέρες ισχυρίζεται πάλι ότι τα μηνύματα του είναι αληθινά. Μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμετανόητος».

Για τα μηνύματα, σχολίασε ότι «είναι ποτέ δυνατόν ένας νοήμον άνθρωπος να πιστέψει αυτού του επιπέδου τα μηνύματα; Δηλαδή, το να βλέπω ένα μήνυμα, ότι άφησε ο δικαστής καταπίστευμα στη «Σάντη» 1,04 δισ. ευρώ, ο άνθρωπος έπρεπε να είναι μέσα στο Forbes, ως ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Παίζουν με τη νοημοσύνη μας. Ο κ. Δρουσιώτης θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έρχεται και να ανοίγει τόσες υποθέσεις. Κατά τη δική μου άποψη, ήταν ένα μίνι πραξικόπημα. Στην Κύπρο, όσους κάνουν πραξικόπημα τους αφήνουμε ατιμώρητους. Θυμάστε πόσο άλλαξε η ατζέντα στις βουλευτικές εκλογές. Γίναμε όλοι ντετέκτιβ και δικανικοί εμπειρογνώμονες».

Όσον αφορά το Άλμα και την απομάκρυνση του από το ψηφοδέλτιο, εξαιτίας της υπόθεσης, ο κ. Παπαδάκης είπε πως προφανώς αποτέλεσε μια βεβιασμένη κίνηση από το κόμμα «όμως το σημαντικό είναι ότι οι πολίτες έχουν κρίνει. Λίγες μέρες πριν την εμφάνιση της υπόθεσης το κόμμα κατέγραφε διψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις».