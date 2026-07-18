Τα βλέμματα έχει μαγνητίσει στην Ψαρρού της Μυκόνου το υπερπολυτελές γιοτ «Mar», το οποίο ανήκει στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι.

Για ακόμα μια χρονιά, το Νησί των Ανέμων γίνεται ο απόλυτος πόλος έλξης, από διάσημους καλλιτέχνες και αθλητές, μέχρι επιχειρηματίες και αρχηγούς κρατών.

Αυτές τις μέρες, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην εντυπωσιακή θαλαμηγό «Mar», η οποία λόγω της αρχιτεκτονικής της είναι αδύνατον να περάσει απαρατήρητη.

Ένα πλωτό παλάτι ιταλικής φινέτσας

Αν και η ταυτότητα των VIP επιβαινόντων που απολαμβάνουν τις διακοπές τους παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, το σκάφος έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του mykonoslive.tv, το πλωτό αυτό παλάτι ανήκει από το 2023 στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Σουρούρ μπιν Μοχάμεντ Αλ Ναχιάν. Η αξία του προκαλεί ίλιγγο, καθώς υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ), ενώ για όποιον θα ήθελε να το νοικιάσει, το κόστος αγγίζει το αστρονομικό ποσό του 1.800.000 ευρώ την εβδομάδα.

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Το «Mar» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ που έχουν ναυπηγηθεί ποτέ στην Ιταλία. Κατασκευάστηκε το 2020 στο φημισμένο ιταλικό ναυπηγείο «Benetti». Διαθέτει εντυπωσιακό μήκος 107 μέτρων (όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου) και ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική μακρόστενη πλώρη του.

Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 16 επισκέπτες σε 8 υπερλούξ καμπίνες, περιλαμβάνοντας μια εντυπωσιακή master suite με ιδιωτικά μπαλκόνια για τον ιδιοκτήτη.

Υπηρεσίες 5 αστέρων και «βασιλικές» ανέσεις

Οι εσωτερικοί χώροι του σκάφους είναι σχεδιασμένοι με ψηλά ταβάνια, δίνοντας την αίσθηση ενός επίγειου παλατιού, ενώ το προσωπικό 34 ατόμων βρίσκεται επί ποδός 24 ώρες το 24ωρο για να εξασφαλίσει κορυφαία ασφάλεια και service.

Motor Yacht MAR won multiple awards, including Best Yacht of the Year (over 82m) at the World Yachts Trophies and Outstanding Exterior Design at the Boat International Design & Innovation Awards.



MAR is available for charter (around €1.8 million per week) and recently listed… pic.twitter.com/kIzJmWbR6r — Yachtstemple (@yachtstemple) June 11, 2026

Οι VIP παροχές του «Mar» περιλαμβάνουν ελικοδρόμιο, πισίνα 18 μέτρων και exclusive beach club, «όαση ευεξίας» στο χαμηλότερο κατάστρωμα με γυμναστήριο, τουρκικό χαμάμ, αίθουσα μασάζ και σαλόνι ομορφιάς, ιδιωτικό κινηματογράφο και μεγάλη γκάμα water toys (τζετ-σκι, wakeboard, καγιάκ).

Motor Yacht MAR at night during Monaco Yacht Show 🛥️🇲🇨#superyacht pic.twitter.com/urb56KF7wY — Yachtstemple (@yachtstemple) June 17, 2026

iefimerida.gr