Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί του Κανονισμού Επιστροφών εξέφρασε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο το πρωί της Πέμπτης, σημειώνοντας ότι η συζήτηση για το σε ποιές χώρες θα απευθυνθούν τα κράτη μέλη δεν έχει ξεκινήσει. Επεσήμανε πως στις 12 Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και πως για να τιμηθεί αυτό το ορόσημο, η Κύπρος θα φιλοξενήσει Άτυπη Υπουργική Σύνοδο την ημέρα αυτή.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί του Κανονισμού Επιστροφών. Αναμένουμε αυτή η κρίσιμη νομοθεσία να συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση των επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας και της ΕΕ στο σύνολό της», δήλωσε ο κ. Ιωαννίδης, ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις ομάδες διαπραγμάτευσης.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι στις 12 Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. «Αυτό είναι αναμφίβολα ορόσημο, δεδομένου ότι η ΕΕ διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για να τιμηθεί αυτό το ορόσημο, η Κύπρος θα φιλοξενήσει Άτυπη Υπουργική Σύνοδο κατά την ημέρα αυτή.

Σε ερώτηση για τυχόν δυσκολίες στην εφαρμογή του Συμφώνου, ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε πως «πρώτα απ’ όλα, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, και τα κράτη μέλη έκαναν πολλή δουλειά για να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους, να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα. Με βάση την πρόσφατη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έλεγα ότι τα περισσότερα κράτη μέλη είναι έτοιμα. Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε ότι δεν αναμένουμε να μην υπάρξουν προβλήματα ή παρεκκλίσεις».

Όπως σημείωσε, «είμαστε εδώ για να εντοπίσουμε τα κενά κατά την εφαρμογή και να συνεργαστούμε με την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη, ώστε να καταστήσουμε το Σύμφωνο λειτουργικό, διότι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση με ολοκληρωμένο τρόπο».

Αναφορικά με τα λεγόμενα κέντρα επιστροφών, ο κ. Ιωαννίδης επεσήμανε ότι είναι νωρίς για λεπτομέρειες. «Δεδομένου ότι η νομική βάση για την ίδρυση κέντρων επιστροφών συμφωνήθηκε μόλις τη Δευτέρα και δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ, δεν έχουμε συζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες ή το περιεχόμενο τυχόν συμφωνιών που πρόκειται να συναφθούν με τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα αυτό τους επόμενους μήνες», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποκλεισμού από την προσωρινή προστασία όσων Ουκρανών έχουν επιστρατευθεί, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. «Υπάρχουν διάφορες ιδέες που συζητούνται. Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση, και γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα, για να συζητήσουμε τις διαφορετικές απόψεις. Δεν θα ληφθούν αποφάσεις, αλλά τουλάχιστον τα κράτη μέλη θα εκφράσουν τις θέσεις τους και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», ανέφερε.

Όσον αφορά την πιθανότητα γεωγραφικής διάκρισης στην κάλυψη της προσωρινής προστασίας, ο κ. Ιωαννίδης απάντησε ότι το θέμα αυτό είναι στην ατζέντα και «θα ακούσουμε τα κράτη, θα ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες, ώστε να δώσουμε κατευθύνσεις στην Επιτροπή αναφορικά με το έγγραφο που ετοιμάζει. Ίσως αυτή είναι μία από τις ιδέες, και θα ήθελα να ακούσω και τις άλλες χώρες».

Τέλος, ανέφερε πως το Συμβούλιο θα εξετάσει και την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, με έμφαση στη συνεργασία με τη Σομαλία.

ΚΥΠΕ