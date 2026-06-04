Πρώην χειρουργός του δημόσιου συστήματος υγείας της Βρετανίας διαγράφηκε από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της χώρας, μετά την υπόθεση ακρωτηριασμού των ποδιών του.

Ο δρ Νιλ Χόπερ είχε χρησιμοποιήσει ξερό πάγο για να παγώσει τα πόδια του σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι είχε πάθει σήψη μετά από μια οικογενειακή εκδρομή για κάμπινγκ.

Ο Χόπερ ήταν αγγειοχειρουργός στο νοσοκομείο Royal Cornwall και μετά τους ακρωτηριασμούς πήρε πάνω από 539.000 ευρώ από ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ισχυριζόμενος πως υπέστη σήψη. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο οδηγήθηκε στο Πρωτοδικείο του Τρούρο και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποδείχτηκε πως είχε χρησιμοποιήσει ξηρό πάγο για να παγώσει τα πόδια του σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτηθεί ο ακρωτηριασμός τους.

Ο Χόπερ το έκανε αυτό για να πραγματοποιήσει μια σεξουαλική φαντασίωση, ενώ ο είχε αγοράσει πορνογραφικό υλικό με θέμα τον ακρωτηριασμό από έναν παράνομο ιστότοπο, σύμφωνα με την Daily Mail. Πέρυσι, ομολόγησε την ενοχή του για δύο κατηγορίες απάτης με ψευδείς δηλώσεις και τρεις κατηγορίες που αφορούν την κατοχή παράνομου πορνογραφικού υλικού.

Το γενικό ιατρικό συμβούλιο της Βρετανίας αποφάσισε τη διαγραφή του, με άμεση ισχύ και πλέον του απαγορεύεται να εργάζεται ως χειρουργός. Η επιτροπή που εξετάζει παραβιάσεις της ιατρικής δεοντολογίας διαπίστωσε πως ο Χόπερ «αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών» και με την απαγόρευση να εργάζεται σαν γιατρός θα «διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο ιατρικό επάγγελμα».

Ο Χόπερ είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο σε 32 μήνες φυλάκιση για ασφαλιστική απάτη και κατοχή παράνομου πορνογραφικού υλικού. Τρεις από τις πέντε καταδίκες προέκυψαν από την αγορά τριών βίντεο που παρουσίαζαν τη σύσφιξη και την αφαίρεση ανδρικών γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ρόμπερτ Ντάντλεϊ, εκπρόσωπος του γενικού ιατρικού συμβουλίου, δήλωσε ότι «είναι προφανές ότι ο Χόπερ είχε σεξουαλικά κίνητρα από τα βίντεο και από τον δικό του ακρωτηριασμό».

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Το σχέδιο του Χόπερ να εξαπατήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενος ότι τα πόδια του έπρεπε να ακρωτηριαστούν μετά από σήψη, ήρθε στο φως αφού τέθηκε υπό έρευνα για την πληρωμή που έκανε για να έχει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που πωλούσε βίντεο με ακρωτηριασμούς. Ο ιστότοπος, ο οποίος έκλεισε, πρόσφερε πρόσβαση με πληρωμή σε βίντεο συγκεκριμένου ατόμου που πραγματοποιούσε σωματικές τροποποιήσεις και ακρωτηριασμούς σε πελάτες. Για την συγκεκριμένη «επιχείρηση» φυλακίστηκαν έξι άτομα.

Ο Χόπερ, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στην τηλεόραση, ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια κάτω από τα γόνατα το 2019. Ενώ ισχυριζόταν ότι οι τραυματισμοί στα άκρα του ήταν αποτέλεσμα σήψης, στην πραγματικότητα τους είχε προκαλέσει ο ίδιος βυθίζοντας τα πόδια του σε ένα μείγμα που είχε αγοράσει στο διαδίκτυο.

Αφού ο Χόπερ καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο, ο Ρίτσαρντ Πάρκχαουζ, της Εισαγγελίας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και σοκαριστική υπόθεση που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια έρευνας για έναν ιστότοπο που πωλούσε ακραίες εικόνες ακρωτηριασμών και τροποποίησης σώματος. Ο Χόπερ έχει ένα σεξουαλικό φετίχ που συνδέεται με τον ακρωτηριασμό και πλήρωσε για να έχει πρόσβαση σε αυτές τις εικόνες για δική του ικανοποίηση. Στην επικοινωνία του με τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, αποκαλύφθηκε η αλήθεια για τους τραυματισμούς του ίδιου του Χόπερ: ότι η βλάβη που οδήγησε στον διπλό ακρωτηριασμό των ποδιών την προκάλεσε ο ίδιος».

«Ο Χόπερ παρέλειψε να γνωστοποιήσει αυτό το γεγονός όταν υπέβαλε δύο αιτήσεις αποζημίωσης για τους τραυματισμούς του και κατέκτησε με δόλιο τρόπο σχεδόν μισό εκατομμύριο λίρες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Χόπερ είχε πληρώσει για να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο και είχε ανταλλάξει περισσότερα από 5.000 μηνύματα και email με τον ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία συζητούσαν για τη διπλή ακρωτηριασμό των κάτω άκρων του Χόπερ. Σε αυτές τις ανταλλαγές, ο ιδιοκτήτης παρείχε στον Χόπερ συμβουλές και οδηγίες για το πώς να παγώσει τα πόδια του», συμπλήρωσε.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και τις συναλλαγές που αποδείκνυαν ότι ο γιατρός είχε αγοράσει ξηρό πάγο τον Απρίλιο του 2019, λίγες μόνο ημέρες πριν τον βρουν οι διασώστες στο σπίτι του με σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα.

protothema.gr