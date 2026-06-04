Η Alfa Romeo αποτίει φόρο τιμής σε ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της ιστορίας της παρουσιάζοντας τις νέες Giulia Quadrifoglio Collezione και Stelvio Quadrifoglio Collezione. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά περιορισμένες εκδόσεις που δημιουργήθηκαν για να γιορτάσουν το Quadrifoglio, που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα συνοδεύει τις πιο ισχυρές και συναρπαστικές δημιουργίες της ιταλικής μάρκας.

Η ιστορία του Quadrifoglio ξεκινά το 1923, όταν ο οδηγός Ούγκο Σιβότσι κατέκτησε τη νίκη στον ιστορικό αγώνα Targa Florio με μια Alfa Romeo RL που έφερε το χαρακτηριστικό σύμβολο. Από τότε, το Quadrifoglio έγινε συνώνυμο των αγωνιστικών επιτυχιών της μάρκας και αργότερα πέρασε στα μοντέλα παραγωγής. Το 1963, με την παρουσίαση της Giulia Ti Super, το διάσημο έμβλημα βγήκε από τις πίστες και καθιερώθηκε ως σήμα κατατεθέν των πιο σπορ και αποκλειστικών Alfa Romeo.

Η νέα σειρά Collezione περιορίζεται σε μόλις 63 αυτοκίνητα για τις αγορές της Ευρώπης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Κίνας και της Ιαπωνίας, αριθμός που παραπέμπει άμεσα στο έτος 1963 και στην απαρχή της θρυλικής πορείας του Quadrifoglio στους δημόσιους δρόμους. Οι δύο ειδικές εκδόσεις κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Κασίνο στην Ιταλία και ξεχωρίζουν αμέσως χάρη στις αποκλειστικές αποχρώσεις Rosso Collezione Giulia και Rosso Collezione Stelvio. Οι δύο χρωματισμοί αποτελούν διαφορετικές ερμηνείες του διάσημου Rosso Villa D’Este, της απόχρωσης που γνωρίσαμε μέσα από τη μοναδική Alfa Romeo 33 Stradale. Η Giulia υιοθετεί πιο σκούρους και επιθετικούς τόνους, ενώ η Stelvio προβάλλει μια πιο φωτεινή και πολυδιάστατη προσέγγιση του κόκκινου χρώματος.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η πολυτέλεια και η αποκλειστικότητα. Το ταμπλό επενδύεται με δέρμα και κόκκινες ραφές, ενώ τα καθίσματα Sparco με ανθρακονημάτινο κέλυφος συνδυάζουν δέρμα και Alcantara. Κάθε αυτοκίνητο φέρει μοναδική αρίθμηση από το «1 di 63 Collezione» έως το «63 di 63 Collezione», επιβεβαιώνοντας τον συλλεκτικό του χαρακτήρα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V6 κινητήρας 2,9 λίτρων με ισχύ 520 ίππων. Το μηχανικό σύνολο συνοδεύεται από σύστημα εξαγωγής Akrapovič, προσφέροντας ακόμη πιο συναρπαστικό ήχο και οδηγική εμπειρία. Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων σε καθρέφτες, λογότυπα, οροφή, κεντρική κονσόλα και ταμπλό υπογραμμίζει τον αγωνιστικό χαρακτήρα των δύο μοντέλων. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης τα κεραμικά φρένα υψηλών επιδόσεων με τις χαρακτηριστικές κόκκινες δαγκάνες Alfa Romeo.