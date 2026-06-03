Η αγορά ενός μεγάλου, σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου SUV γίνεται πιο προσιτή από ποτέ, καθώς ο Όμιλος Πηλακούτα προσφέρει το Nissan X-Trail με το εξοπλιστικό πακέτο Dynamic στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των €32.900. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων άμεσης παράδοσης και συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικογένειες και οδηγούς που αναζητούν χώρους, άνεση, τεχνολογία και αξιοπιστία.

Το Nissan X-Trail αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο δημοφιλή SUV της κατηγορίας του, χάρη στην ευρυχωρία, την πρακτικότητα και τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Η επιβλητική εξωτερική σχεδίαση με τις δυναμικές γραμμές και τη χαρακτηριστική μάσκα V-Motion της Nissan αποπνέει αυτοπεποίθηση, ενώ το ποιοτικό εσωτερικό δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλής άνεσης για οδηγό και επιβάτες.

Οι χώροι αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του X-Trail. Η καμπίνα προσφέρει άφθονο χώρο για πέντε επιβάτες, ενώ διατίθεται και σε επταθέσια διάταξη για όσους χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές ή οικογενειακές μετακινήσεις. Παράλληλα, ο μεγάλος χώρος αποσκευών εξυπηρετεί άνετα τις ανάγκες ενός ταξιδιού ή μιας δραστήριας οικογένειας.

Η έκδοση Dynamic διαθέτει ένα εντυπωσιακό επίπεδο εξοπλισμού. Ξεχωρίζουν η οθόνη αφής 12 ιντσών με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και Connected Services, η ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και το σύστημα Around View Monitor με κάμερα 360 μοιρών και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω. Την εικόνα ολοκληρώνουν η πανοραμική γυάλινη οροφή, η ηλεκτρική πίσω πόρτα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας, οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και οι μπάρες οροφής.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια. Το X-Trail διαθέτει Intelligent Emergency Braking με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, Blind Spot Warning, Lane Departure Warning, Intelligent Cruise Control, Rear Cross Traffic Alert, Rear Automatic Braking και Driver Attention Alert, εξασφαλίζοντας κορυφαία προστασία σε κάθε διαδρομή.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο σύγχρονος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1.5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 163 ίππους και 300 Nm ροπής. Ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο Xtronic CVT, προσφέροντας ομαλή λειτουργία, άνετες επιταχύνσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Τo Nissan X-Trail μπορείτε να το δείτε και να το οδηγήσετε στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα