Η TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team πανηγύρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, κατακτώντας τις τέσσερις πρώτες θέσεις στο Ράλι Ιαπωνίας. Ο Elfyn Evans αναδείχθηκε νικητής για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια στον ιαπωνικό αγώνα, οδηγώντας την ομάδα σε έναν απόλυτο θρίαμβο μπροστά στο κοινό της.

Ο Ουαλός οδηγός και ο συνοδηγός του Scott Martin πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση στις απαιτητικές ασφάλτινες διαδρομές. Από την πρώτη κιόλας ημέρα ο Evans εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη θέση εκκίνησής του και δημιούργησε σημαντική διαφορά, ιδιαίτερα στην περίφημη ειδική διαδρομή Isegami’s Tunnel. Στη συνέχεια διαχειρίστηκε με απόλυτη ωριμότητα τον αγώνα, φτάνοντας στην 13η νίκη της καριέρας του στο WRC. Η επιτυχία αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί το 50ό βάθρο της καριέρας του οδηγού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Παράλληλα, ενίσχυσε το προβάδισμά του στη βαθμολογία των οδηγών, αυξάνοντας τη διαφορά στους 20 βαθμούς στο μέσο της σεζόν.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Sébastien Ogier και Vincent Landais, οι οποίοι πίεσαν μέχρι το τέλος αλλά τελικά τερμάτισαν 12,8 δευτερόλεπτα πίσω από τους νικητές. Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ανταγωνιστικότητά του, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο ενεργητικό του. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Sami Pajari και Marko Salminen, οι οποίοι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία. Το νεαρό φινλανδικό πλήρωμα κατέκτησε το πέμπτο βάθρο του στους τελευταίους έξι αγώνες, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς.

Το ιαπωνικό κοινό αποθέωσε τον Takamoto Katsuta, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην τέταρτη θέση. Παρά το κλατάρισμα που αντιμετώπισε την Παρασκευή, ο Ιάπωνας ανέκαμψε δυναμικά, κερδίζοντας ειδική διαδρομή την τελευταία ημέρα και σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις στο Power Stage και το Super Sunday. Εξίσου εντυπωσιακός ήταν ο Oliver Solberg, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή στο Ράλι Ιαπωνίας με αυτοκίνητο Rally1 διεκδίκησε ακόμη και τη νίκη. Ένα λάθος σε μια στροφή το Σάββατο τον έθεσε εκτός μάχης, ωστόσο επέστρεψε δυναμικά την Κυριακή κερδίζοντας τρεις ειδικές διαδρομές και το Power Stage.

Η Toyota ολοκλήρωσε έναν ονειρικό αγώνα, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του GR Yaris Rally1 στην Ιαπωνία και αυξάνοντας το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στους 127 βαθμούς. Επόμενος σταθμός είναι το Ράλι Ακρόπολις στην Ελλάδα, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και οι σκληρές χωμάτινες διαδρομές αναμένεται να δοκιμάσουν στο έπακρο οδηγούς και μηχανές.

Τελική Κατάταξη:

1 Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR YARIS 3h17m08.0s

2 Sébastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR YARIS +12.8s

3 Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR YARIS +51.4s

4 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR YARIS +1m03.5s

5 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N +2m34.8s

6 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N +3m13.6s

7 Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 N +4m44.8s

8 Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma +5m45.2s

9 Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov Lancia Ypsilon +9m21.3s

10 Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally +9m23.0s

Βαθμολογία Οδηγών:

1 Elfyn Evans 151

2 Takamoto Katsuta 131

3 Oliver Solberg 102

4 Sami Pajari 96

5 Sébastien Ogier 90

6 Adrien Fourmaux 89

7 Thierry Neuville 73

8 Hayden Paddon 21

9 Esapekka Lappi 21

10 Yohan Rossel 20

Βαθμολογία Κατασκευαστών:

1 TOYOTA GAZOO Racing WRT 370

2 Hyundai Shell Mobis WRT 243

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 106

4 M-Sport Ford World Rally Team 85