Η Unicars δίνει μια νέα δυναμική στην αγορά των SUV, προσφέροντας ειδικές τιμές στα δημοφιλή μοντέλα της Škoda, Karoq και Kodiaq, συνδυάζοντας κορυφαίο εξοπλισμό, άμεση διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τη μάρκα εδώ και δεκαετίες. Με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, την πρακτικότητα και την προηγμένη τεχνολογία, τα Karoq και Kodiaq διατίθενται πλήρως εξοπλισμένα και ετοιμοπαράδοτα, συνοδευόμενα από πενταετή εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας σημαντικό όφελος για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο SUV.

Το Škoda Karoq Selection με Plus Package προσφέρεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή των 27.500 ευρώ και αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την καθημερινότητα και τα ταξίδια. Το SUV της Škoda συνδυάζει ευρυχωρία, άνεση και πρακτικότητα, στοιχεία που το έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές στην κατηγορία του. Το εσωτερικό προσφέρει άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύστημα τριζωνικού κλιματισμού και το πακέτο Technology 8’ Plus, με Virtual Cockpit, και Comfort telephony, BTκαι wireless charging, που αναβαθμίζουν σημαντικά την εμπειρία συνδεσιμότητας και πληροφόρησης. Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται επίσης και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που ενισχύουν την ευκολία και την ασφάλεια στην καθημερινή χρήση, είτε στην πόλη είτε σε μεγαλύτερες αποδράσεις.

Για όσους αναζητούν ακόμα περισσότερους χώρους και οικογενειακό χαρακτήρα, το Škoda Kodiaq με Selection Package, αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή, στην τιμή των 33.900 ευρώ. Το μεγάλο SUV της Škoda ξεχωρίζει για τον δυναμικό και σπορ σχεδιασμό του, αλλά και για την επταθέσια διάταξη που περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες μιας οικογένειας. Στο εσωτερικό κυριαρχούν η εργονομία και η premium αίσθηση, ενώ το Technology Package με τη μεγάλη οθόνη infotainment 13 ιντσών και το σύστημα navigation φέρνουν την τεχνολογία στο επίκεντρο της εμπειρίας. Τον πλούσιο εξοπλισμό συμπληρώνουν οι αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, καθώς και το Simply Clever Family Package, που προσθέτει έξυπνες πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα.

Η Unicars συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της Škoda στην κυπριακή αγορά, προσφέροντας δύο ολοκληρωμένες SUV προτάσεις που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία πρακτικότητα και αναβαθμισμένη οδηγική εμπειρία. Είτε πρόκειται για το ευέλικτο Karoq είτε για το μεγαλύτερο και πιο οικογενειακό Kodiaq, τα δύο μοντέλα αποδεικνύουν γιατί η Škoda συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές στην κατηγορία των SUV.

