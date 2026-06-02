Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί διαχρονικά, ο Όμιλος ΧΜ προχώρησε στην κάλυψη του κόστους εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου, μέσω των σχολικών εφορειών. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός άνετου και υγιεινού περιβάλλοντος μάθησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες.

Σε αναγνώριση της προσφοράς του, ο Όμιλος ΧΜ τιμήθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΙΘ’ Δημοτικό Λεμεσού – Αγίας Φυλάξεως την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026, παρουσία της έντιμης Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Δρ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, του Αντιδημάρχου Δήμου Λεμεσού, κ. Δήμου Κάτσιη, του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, κ. Νίκου Αγιομαμίτη και του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δρ. Μάριου Στυλιανίδη.

Η Δρ Μιχαηλίδου εξέφρασε την εκτίμηση τόσο της ιδίας όσο και του Υπουργείου για τη γενναιόδωρη προσφορά του Ομίλου ΧΜ, τονίζοντας: «Όπως γνωρίζουμε, τα κλιματιστικά και η εγκατάσταση σε όλα τα σχολεία παγκύπρια είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Η βοήθεια και η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και φαίνεται να πετυχαίνει με την ΧΜ, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ.»

Από πλευράς του, ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Χριστοφής Χριστοφή, χαρακτήρισε την χορηγία του Ομίλου ΧΜ ως «μια εξαιρετικά σημαντική εταιρική πρωτοβουλία και δωρεά, η οποία πρέπει να αναδειχθεί ως παράδειγμα προς μίμηση και να τιμηθεί δεόντως». Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, κ. Μαρία Χαραλάμπους ευχαρίστησε τον Όμιλο ΧΜ σημειώνοντας ότι η χορηγία έχει «θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της εταιρικής προσφοράς και συνεργασίας. Η σχολική μας κοινότητα είναι ευγνώμων», κατέληξε η κ. Χαραλάμπους.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, η κ. Κωνσταντίνα Στυλιανού, Διευθύντρια του Τμήματος Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΧΜ, ευχαρίστησε το Υπουργείο, τη Σχολική Εφορεία Λεμεσού και τη διεύθυνση του σχολείου για την άριστη συνεργασία και ανέφερε πως ο Όμιλος ΧΜ προτίθεται να στηρίξει την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε ακόμα περισσότερα σχολεία σε όλη την Κύπρο, με στόχο την βελτίωση της θερμοκρασίας και της ποιότητας του αέρα μέσα στις τάξεις διδασκαλίας.

Από το 2025, ο Όμιλος ΧΜ έχει επιχορηγήσει την εγκατάσταση 72 κλιματιστικών μονάδων νέας τεχνολογίας στα ακόλουθα δημοτικά σχολεία: ΙΘ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Αγίας Φυλάξεως, Η’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Ομόνοιας, Δημοτικό Σχολείο Κελλιών, Στ’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου, Α’ & Β’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου.

