Η Mercedes-Benz παρουσιάζει τη νέα γενιά της GLB, ενός από τα πιο πρακτικά και πολυδιάστατα premium SUV της γκάμας της, το οποίο πλέον περνά δυναμικά στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Το μοντέλο, που σύντομα θα βρίσκεται στους εκθεσιακούς χώρους της CIC, διαθέτει νέα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία αλλά και θερμικές και ηλεκτρικές εκδόσεις και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των compact premium SUV.

Η νέα GLB βασίζεται στη σύγχρονη πλατφόρμα Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), η οποία εξελίχθηκε ειδικά για ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα μοντέλα νέας γενιάς. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, βελτιωμένη αυτονομία και πιο ευρύχωρη καμπίνα, διατηρώντας παράλληλα τον πρακτικό χαρακτήρα που έκανε το μοντέλο τόσο δημοφιλές. Σχεδιαστικά, η νέα GLB διατηρεί την επιβλητική SUV αισθητική της, αλλά αποκτά πιο μοντέρνα και αεροδυναμικά χαρακτηριστικά. Η εμπρός μάσκα ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Mercedes-Benz για τα ηλεκτρικά μοντέλα, με φωτιζόμενες λεπτομέρειες και ενιαία φωτιστική υπογραφή LED. Οι καθαρές επιφάνειες, οι έντονες γραμμές και οι νέες ζάντες χαμηλής αεροδυναμικής αντίστασης ενισχύουν τόσο την εικόνα όσο και την αποδοτικότητα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, η νέα GLB προσφέρει ένα πλήρως ψηφιακό και ιδιαίτερα premium περιβάλλον. Η νέα γενιά του συστήματος MBUX διαθέτει ακόμη πιο εξελιγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, φωνητικών εντολών και εξατομίκευσης, ενώ οι μεγάλες οθόνες υψηλής ανάλυσης δημιουργούν μια σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη αίσθηση για οδηγό και επιβάτες. Η πρακτικότητα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της GLB. Η καμπίνα προσφέρει μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ ανάλογα με την έκδοση θα συνεχίσει να υπάρχει δυνατότητα επταθέσιας διάταξης, κάτι σπάνιο στην κατηγορία των compact premium SUV. Η επίπεδη διάταξη του δαπέδου, χάρη στην ηλεκτρική πλατφόρμα, βελτιώνει ακόμα περισσότερο την άνεση και την ευρυχωρία.

Οι θερμικές εκδόσεις της νέας Mercedes-Benz GLB βασίζονται σε σύγχρονους τετρακύλινδρους κινητήρες βενζίνης και diesel, οι οποίοι συνδυάζονται με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V για χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση, άμεση επιτάχυνση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου ενώ ανάλογα με την έκδοση, η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος 4MATIC. Παράλληλα, η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz GLB διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις. Η GLB 250+ αποδίδει 272 ίππους (200 kW) και 335 Nm ροπής, με κίνηση στους πίσω τροχούς και αυτονομία που φθάνει τα 631 χιλιόμετρα (WLTP). Η ισχυρότερη GLB 350 4MATIC θα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ περίπου 354 ίππων (260 kW) και 515 Nm ροπής, προσφέροντας τετρακίνηση και ιδιαίτερα δυνατές επιδόσεις.

Στον δρόμο, η νέα GLB υπόσχεται υψηλά επίπεδα άνεσης, ποιότητας κύλισης και αθόρυβης λειτουργίας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της Mercedes-Benz. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, η γρήγορη φόρτιση και η αυξημένη αυτονομία καθιστούν το μοντέλο ιδανικό τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια.