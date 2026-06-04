Σοκ και αντιδράσεις προκαλεί ένα σοβαρό περιστατικό αντισημιτικής βίας που σημειώθηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης, καθώς μία γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε σε 23χρονη εβραϊκής καταγωγής, τραβώντας της τα μαλλιά και πιάνοντάς την από τον λαιμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ύποπτη, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Diana Smith από το Μπρονξ, επιβιβάστηκε σε συρμό της γραμμής C στο Μανχάταν το απόγευμα της Κυριακής (31/5) και άρχισε να εκτοξεύει προσβλητικά σχόλια κατά των Εβραίων και να ουρλιάζει πως «οι Εβραίοι τρώνε παιδιά».

Όπως κατήγγειλε το θύμα, μια 23χρονη νοσηλεύτρια, η γυναίκα αρχικά απευθυνόταν σε άλλους επιβάτες, αναπαράγοντας θεωρίες συνωμοσίας και στερεότυπα για τους Εβραίους. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα φέρεται να έστρεψε την προσοχή της στη νεαρή γυναίκα, την οποία στοχοποίησε λόγω της εβραϊκής της ταυτότητας.

Της έβγαλε τούφα από τα μαλλιά

Βίντεο που καταγράφηκε από το κινητό του θύματος και δημοσιεύει η New York Post αποτυπώνει μέρος του επεισοδίου, με την ύποπτη να φωνάζει ακραίες αντισημιτικές φράσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Smith στη συνέχεια άρπαξε τη γυναίκα από τον λαιμό, την έσπρωξε στο πάτωμα και της τράβηξε τα μαλλιά με τόση δύναμη ώστε να αποσπάσει τούφα.

Το περιστατικό έληξε όταν το τρένο έφτασε στον σταθμό Canal Street. Το θύμα βγήκε από το βαγόνι αναζητώντας αστυνομικούς, ενώ άλλος επιβάτης ενεργοποίησε το σύστημα έκτακτης ανάγκης, οδηγώντας στη σύλληψη της φερόμενης δράστιδας.

🇺🇸 NYC, May 31, 2026: A 23 year old Jewish woman sent CAM footage of her assault on a subway train.



Around 2:15 PM, a woman told her she could “smell the babies” she had eaten and yelled that “Jews eat babies” before choking her, throwing her to the ground, and beating her. pic.twitter.com/4yMygy3EEb June 3, 2026

Η 23χρονη δήλωσε ότι υπέστη διάσειση και εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες παρακολούθησαν το συμβάν χωρίς να παρέμβουν ουσιαστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που πραγματοποιούνταν στο Μανχάταν η ετήσια παρέλαση υπέρ του Ισραήλ και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές αρχές καταγράφουν αυξημένα περιστατικά αντισημιτισμού μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

protothema.gr