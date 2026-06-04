Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη ξανά τη Δευτέρα, με σιντριβάνια λάβας να αναβλύζουν από τον κρατήρα και να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα.

Το Κιλαουέα βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης και η δραστηριότητά του παρακολουθείται συστηματικά από επιστήμονες. Μάλιστα, στις 23 Μαΐου στην περιοχή σημειώθηκε «προειδοποιητικός» σεισμός 6 Ρίχτερ, κάνοντας τους ειδικούς να περιμένουν μία επερχόμενη έκρηξη.

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψαν έναν ανεμοστρόβιλο, γνωστό στα χαβανέζικα ως puahio, να σχηματίζεται πάνω από το ηφαίστειο ενώ βρίσκεται σε φάση έκρηξης.

Footage released from United States Geological Survey captured a whirlwind, known in Hawaiian as a puahiohio, forming over Hawaii’s Kilauea volcano. 😯🌋 Scientists said heat rising from recent lava flows likely helped create the rare atmospheric phenomenon. pic.twitter.com/L1WG5esJFS — New York Post (@nypost) June 3, 2026

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η θερμότητα που ανεβαίνει από τις πρόσφατες ροές λάβας πιθανότατα συνέβαλε στη δημιουργία του σπάνιου ατμοσφαιρικού φαινομένου.

Η USGS μεταδίδει live στο διαδίκτυο την εξέλιξη της έκρηξης του ηφαιστείου, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαύσουν τις εντυπωσιακές εικόνες.

Ρεκόρ έκλυσης λάβας σε μία έκρηξη

Το Κιλαουέα -ένα πιο τα ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη- σημειώνει περιοδικά εκρήξεις από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Το «επεισόδιο 48» (η τελευταία έκρηξη) την 1η Ιουνίου διήρκεσε 9 ώρες με συνεχή έκλυσης λάβας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ σε οποιαδήποτε έκρηξη του Κιλαουέα.

🌋Kīlauea eruption episode 48 summary – a historic new record for Kīlauea!



Episode 48 of the Kīlauea summit eruption in Hawai‘i Volcanoes National Park stopped at 1:37 pm HST June 1 after 9 hours of lava fountaining. This eruption has now surpassed the number of fountaining… pic.twitter.com/2UxGDJeF8z — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) June 2, 2026

Το USGS διατήρησε το επίπεδο συναγερμού στο πορτοκαλί καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, επειδή η ηφαιστειακή ακτινοβολία δεν ήταν εκτεταμένη και δεν διήρκεσε πολύ.

Μετά το τέλος του επεισοδίου, το USGS μείωσε το επίπεδο στο κίτρινο, κρίνοντας ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα είχε μειωθεί σημαντικά, αλλά συνεχίζει να παρακολουθείται στενά για πιθανή νέα αύξηση.

Μάλιστα, οι επιστήμονες περιμένουν ότι η επόμενη έκρηξη, το επεισόδιο 49, θα διαρκέσει ακόμα περισσότερο, καταγράφοντας ένα ακόμη νέο ρεκόρ για το Κιλαουέα.

Πηγή: iefimerida.gr