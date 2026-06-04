Στιγμές τρόμου βίωσε δύτης στα ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, ο οποίος βρέθηκε λίγα εκατοστά μακριά από το ανοιχτό στόμα μιας γιγάντιας φάλαινας που κυνηγούσε ψάρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ δύο δύτες κινηματογραφούσαν ένα μεγάλο κοπάδι σαρδέλας. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν οι μόνοι που είχαν εντοπίσει τη λεία, καθώς μια φάλαινα Bryde’s έκανε ξαφνικά την εμφάνισή της από τα βάθη της θάλασσας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στο εντυπωσιακό βίντεο, ο δύτης φαίνεται να κολυμπάει δίπλα στο κοπάδι των ψαριών όταν η τεράστια φάλαινα αναδύεται απότομα και ανοίγει διάπλατα το στόμα της σε ελάχιστη απόσταση από τον ίδιο.

Παρά την τρομακτική εμπειρία, ο δύτης διατήρησε την ψυχραιμία του και συνέχισε να κολυμπά χωρίς να τραυματιστεί, αποφεύγοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μια πιθανή σύγκρουση με το τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό.

Οι φάλαινες Bryde’s και ο κίνδυνος για τους ανθρώπους

Οι φάλαινες Bryde’s μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 14 μέτρα και να ζυγίζουν περίπου 50 τόνους. Αν και δεν θεωρούνται επικίνδυνες για τον άνθρωπο ούτε τον περιλαμβάνουν στη διατροφή τους, τρέφονται καταπίνοντας μαζικά κοπάδια ψαριών με γρήγορες κινήσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε περιπτώσεις όπου κολυμβητές ή δύτες βρίσκονται πολύ κοντά σε φάλαινες που τρέφονται, υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθούν κατά λάθος στο στόμα τους ή να τραυματιστούν από τη δύναμη της κίνησής τους.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 91 μέτρων από τις φάλαινες, ενώ ακόμη μεγαλύτερη απόσταση απαιτείται όταν υπάρχουν μικρά ζώα στην περιοχή.

Παρόμοιο περιστατικό στη Χιλή

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εντυπωσιακών συναντήσεων ανθρώπων με φάλαινες. Πέρυσι, ο νεαρός Άντριαν Σιμάνκας βίωσε μια αντίστοιχα τρομακτική εμπειρία στα παγωμένα νερά της νότιας Χιλής.

Ο νεαρός έκανε καγιάκ κοντά στην πόλη Πούντα Αρένας, όταν μια μεγάπτερη φάλαινα αναδύθηκε ξαφνικά από το νερό και κατάπιε προσωρινά τον ίδιο και το καγιάκ του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σιμάνκας επανεμφανίστηκε στην επιφάνεια σώος, περιγράφοντας αργότερα ότι πίστεψε πως τον είχε ήδη καταπιεί το τεράστιο κήτος.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο από τον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και τον ενθάρρυνε να παραμείνει ψύχραιμος.

Παρά τον τρόμο που βίωσαν οι πρωταγωνιστές και των δύο περιστατικών, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι φάλαινες σπάνια επιτίθενται σε ανθρώπους και ότι τέτοιες συναντήσεις συμβαίνουν συνήθως κατά λάθος, όταν τα θαλάσσια θηλαστικά κυνηγούν την τροφή τους

iefimerida.gr