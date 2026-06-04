Νότα αισιοδοξίας για αναστροφή του αρνητικού κλίματος στον τουρισμό έδωσαν οι διαφοροποιήσεις στις ταξιδιωτικές οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αρμόδιες Αρχές είχαν εστιάσει εδώ και καιρό τις προσπάθειες τους στην συγκεκριμένη αλλαγή, καθώς ανέμεναν ότι θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αλλαγής της εικόνας της χώρας μας. Η επιτυχία του εγχειρήματος δίνει πλέον βάσιμες ελπίδες ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις προκρατήσεις, καθώς και με τις αφίξεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αποτελέσματα σε 2-3 βδομάδες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΤΕΚ, Άκη Βαβλίτη, τα αποτελέσματα από τις εν λόγω εξελίξεις αναμένεται να φανούν σε δύο με τρεις βδομάδες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δούμε τους αριθμούς του Ιουλίου και του Αυγούστου για να εξακριβώσουμε κατά πόσο οι προαναφερθείσες αποφάσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ είπε ότι αυτή η εξέλιξη έχει χαροποιήσει την τουριστική βιομηχανία και πρόσθεσε ότι «αν αυξηθούν οι ροές των κρατήσεων σημαίνει ότι αυτό ήταν ένας παράγοντας που επηρέαζε». Πρόσθεσε, ότι σήμερα έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δηλαδή γίνονται περισσότερες κρατήσεις σε σχέση με ένα μήνα προηγουμένως. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι κανείς δεν γνωρίζει με τα σημερινά δεδομένα πού θα καταλήξει αυτή η χρονιά.

Επόμενη δύναμη η Ινδία

Αναφερόμενος στη διαφοροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ο Άκης Βαβλίτης υπογράμμισε πως «εδώ και χρόνια τονίζουμε ότι κακώς βασιζόμαστε μόνο σε μια αγορά και πρέπει να βρεθούν τρόποι για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση».

Σημείωσε ότι «η πρώτη τουριστική αγορά για την Κύπρο, που είναι η Βρετανία, έχει τεράστια διαφορά από τη δεύτερη, που είναι το Ισραήλ. Παλαιότερα, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε το αντίβαρο της ρωσικής αγοράς, ωστόσο πλέον, ένεκα των νέων δεδομένων, η κανονικότητα είναι η εξαίρεση, δηλαδή οι κρίσεις έρχονται συχνότερα και είναι απρόβλεπτες και μεγαλύτερες».

Ο κ. Βαβλίτης είπε ότι σε εισήγηση που έκανε στους αρμόδιους και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με βάση μελέτη μεγάλου διεθνούς οίκου, η επόμενη μεγάλη τουριστική αγορά θα είναι η Ινδία. «Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, καθώς πρέπει να βρεις το προϊόν που θέλει ο Ινδός τουρίστας και να γίνουν συμφωνίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να βρούμε τρόπο να μη βασιζόμαστε μόνο σε μια αγορά».

Τα μεγάλα αγκάθια

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ αναφέρθηκε και στα μεγάλα αγκάθια τα οποία ταλανίζουν την ξενοδοχειακή βιομηχανία, σημαντικότερα εκ των οποίων είναι «η αύξηση του κόστους εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, η παραχώρηση αυξήσεων στους μισθούς των εργαζομένων -η οποία δόθηκε χωρίς να ζητηθεί οποιαδήποτε αναβολή- και η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων. Την ίδια ώρα, η αύξηση του πληθωρισμού βαραίνει ακόμη περισσότερο τις τσέπες των ταξιδιωτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις, τη στιγμή που η μείωση των αεροπορικών πτήσεων δυσχεραίνει την προσπάθεια προσέλκυσης μεγαλύτερου αριθμού τουριστών.

Το ζήτημα της μείωσης θέσεων

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACΤTA) Χάρης Παπαχαραλάμπους, αναφέρθηκε στην επαναφορά της ταξιδιωτικής οδηγίας από ΗΠΑ και Βρετανία στο επίπεδο 1, τονίζοντας ότι «χάθηκαν ήδη τρεις μήνες. Μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες θεωρώ ότι, λίγο πολύ, η εικόνα της χώρας έχει αποκατασταθεί».

Αναφορικά με τα σημερινά δεδομένα στις τουριστικές αφίξεις, ο πρόεδρος του ACΤTA είπε ότι «όσο περνά ο καιρός, η μείωση στις αφίξεις μικραίνει».

Επίσης είπε ότι «δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης, είναι και θέμα αεροπορικών θέσεων για την Κύπρο. Από την στιγμή που οι αεροπορικές θέσεις είναι μειωμένες για το καλοκαίρι – έστω μικρό ποσοστό – σε σχέση με πέρσι, είναι δύσκολο κάποιος να αναμένει ότι θα υπάρξει αύξηση στις αφίξεις».