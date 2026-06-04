Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου ορόσημου του Κανονισμού SAFE (Security Action for Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά τη συνομολόγηση συμβάσεων στο πλαίσιο εθνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων με κυπριακές και ευρωπαϊκές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για την προώθηση των εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας για πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο Κανονισμός SAFE, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής και βιομηχανικής βάσης.

Στο πλαίσιο της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών κοινών προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού με κράτη μέλη και εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς όφελος της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας.