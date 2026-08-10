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Τα Αθλητικά Σχολεία όταν θεσμοθετήθηκαν το 2005 και πήραν «σάρκα και οστά» ένα σχολικό έτος μετά, ήταν μία ιδιαίτερα καινοτόμα πολιτική για τα εκπαιδευτικά δεδομένα της εποχής. Από τότε μέχρι και σήμερα, αρκετά συχνά βρίσκονται στο φως της δημοσιότητας, είτε για πολιτικές αποφάσεις που τα αφορούν, είτε για διευκρινίσεις που χρειάζονται κυρίως για τα κριτήρια εισδοχής μαθητών – αθλητών σε αυτά, καθώς από τη δημόσια συζήτηση δεν λείπουν και τα παράπονα.

Με αφορμή αυτά τα παράπονα, η επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζήτησε πρόσφατα διάφορα ζητήματα που αφορούν τον θεσμό του Αθλητικού Σχολείου προσκαλώντας εκπροσώπους αρμόδιων φορέων, οι οποίοι και κατέθεσαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θέσεις και πτυχές του όλου εγχειρήματος.

Ένας από αυτούς είναι και ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, Νίκος Μεγάλεμος, γνωστός και επιτυχημένος αθλητής στίβου στο παρελθόν και πρόσωπο που είχε άμεση εμπλοκή στη «γέννηση» του Αθλητικού Σχολείου στην Κύπρο αλλά και στη μετέπειτα υποστήριξη του. Συνδεδεμένος με τον θεσμό, τον οποίο έχει διαφανεί πως αγαπά και πιστεύει πολύ, ο κ. Μεγάλεμος μιλά στον «Φ» και εξηγεί, μεταξύ άλλων, γιατί είναι σημαντικό παράλληλα με την αθλητική προπόνηση, να υπάρχει και η ακαδημαϊκή γνώση στα παιδιά.

Στην ερώτηση κατά πόσον σήμερα μέσα από τα Αθλητικά Σχολεία, παρέχονται οι ευκαιρίες και τα εφόδια που χρειάζεται ένα παιδί, τόσο υπό την ιδιότητα του ως μαθητής, όσο και ως αθλητής, ο κ. Μεγάλεμος ανέφερε ότι στο πέρασμα των χρόνων, ο θεσμός έλαβε τη σημερινή του μορφή και καλύπτει την αρχική φιλοσοφία του, για «διπλή καριέρα» των φοιτούντων.

«Το Αθλητικό Σχολείο άρχισε τη λειτουργία του ως πιλοτικό πρόγραμμα το 2005, με σκοπό να ενισχύσει και να καλύψει τις προπονητικές και αθλητικές ανάγκες του μαθητή πρωταθλητή, δίνοντας την ευκαιρία για επιπλέον προπονήσεις, αναγκαίων στον πρωταθλητισμό χωρίς όμως να στερείται της ακαδημαϊκής του ιδιότητας αφού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διπλή καριέρα του αθλητή μαθητή, που πρέπει να στηρίζεται πολλαπλά. Στην πορεία προστέθηκαν στοιχεία τα οποία ενίσχυσαν το θεσμό, δίνοντας σιγά-σιγά τη σημερινή μορφή του, καλύπτονται πλήρως την αρχική φιλοσοφία της διπλής καριέρας κάτι που επιβάλλεται για ένα μαθητή-πρωταθλητή, αν λάβουμε υπόψη ότι η αθλητική καριέρα πέραν του ότι είναι σύντομη, μπορεί να διακοπεί πρόωρα», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλεμος, προσθέτοντας πως ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι «η ειδοποιός διαφορά με αθλητικές σχολές που λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο ως επαγγελματικές σχολές και οι οποίες δεν αφήνουν περιθώρια για άλλης μορφής ανέλιξης πλην της αθλητικής».

Αναφορικά με το κατά πόσο στο πέρασμα αυτών των χρόνων, ο θεσμός αυτός πέτυχε ή όχι, ο κ. Μεγάλεμος απάντησε καταφατικά. «Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδρομή του Αθλητικού Σχολείου και τις αμέτρητες επιτυχίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε μαθητικούς αγώνες όσο και αγώνες διεθνών ομοσπονδιών. Αλλά και τις κατευθύνσεις σπουδών, με επιτυχία στις εισδοχές σε πανεπιστήμια. Επιπλέον, με τόσες αιτήσεις εγγραφής, θεωρώ ότι τα Αθλητικά Σχολεία έχουν πετύχει τον στόχο τους», σημείωσε.

Σχετικά με τα παράπονα που διατυπώνονται κατά καιρούς και τα οποία αφορούν την απόρριψη αιτήσεων εισδοχής μαθητών – αθλητών λόγω κριτηρίων, ο κ. Μεγάλεμος ανέφερε ότι, δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν όλοι οι αιτούντες και «γι’ αυτό υπάρχουν και τα κριτήρια εισδοχής στα Αθλητικά Σχολεία, που εξασφαλίζουν δίκαιο τρόπο επιλογής».

Επιτακτική η νομική θεσμοθέτηση και η βελτίωση εγκαταστάσεων

Πέραν όμως των πιο πάνω, δύο άλλα σημεία που άπτονται της λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το ένα αφορά τη θεσμοθέτηση του με νόμο και κανονισμούς, κάτι που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από πλευράς του υπουργείου Παιδείας και το δεύτερο, αφορά τους χώρους που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των Αθλητικών Σχολείων. Κι αυτό, διότι, σε αρκετές περιπτώσεις εκφράζεται δυσαρέσκεια για αριθμό αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλεμο, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι ικανοί να συμβάλουν στην ενίσχυση σε μέγιστο, μάλιστα, βαθμό, της περαιτέρω πορείας του Αθλητικού Σχολείου στην Κύπρο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η νομική θεσμοθέτησή τους όπως αυτή επιχειρείται από το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και η βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων και όπου χρειάζονται νέες εγκαταστάσεις στα σχολεία όπου λειτουργούν τα Αθλητικά Σχολεία, ώστε να ικανοποιούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα αθλημάτων».

Η δημιουργία, η φιλοσοφία και ο σκοπός

Σήμερα λειτουργούν πέντε Αθλητικά Γυμνάσια και πέντε Αθλητικά Λύκεια (από ένα σε κάθε επαρχία). Τα σχολεία αυτά λειτουργούν με τη μορφή αθλητικών τμημάτων σε επιλεγμένα σχολεία, με στόχο την πολύπλευρη στήριξη των μαθητών – αθλητών, που διακρίνονται στον αθλητισμό, για σωστή προετοιμασία και προαγωγή της άθλησης και του αγωνιστικού αθλητισμού, την προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας στον αθλητισμό.

Η ιστορία πάει πίσω, στη σχολική χρονιά 2006–2007 κατά την οποία άρχισε τη λειτουργία του το Αθλητικό Λύκειο, πιλοτικά σε Λευκωσία και Λεμεσό. Σχεδόν μια δεκαετία μετά, και συγκεκριμένα τη σχολική χρονιά 2015–2016 συστάθηκε και το Αθλητικό Γυμνάσιο και πάλι σε Λευκωσία και Λεμεσό. Από τη σχολική χρονιά 2016–2017 λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες.

Σκοπός τους είναι η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών – αθλητών για σωστή προετοιμασία και πετυχημένη επαγγελματική και αθλητική σταδιοδρομία, ενώ σήμερα προσφέρονται στο πλαίσιο των Αθλητικών Σχολείων, 21 ολυμπιακά αθλήματα.