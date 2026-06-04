Αυστηρές προειδοποιήσεις απευθύνει το Υπουργείο Οικονομικών προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την έγκαιρη προώθηση των προϋπολογισμών τους για το 2027, ώστε να αποφευχθεί η χρήση δωδεκατημορίων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να αποφύγει την επανάληψη του σκηνικού που καταγράφεται κάθε χρόνο, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους οργανισμούς, καλώντας τους να συμμορφωθούν. Οι προϋπολογισμοί 54 οργανισμών περνούν από τη Βουλή και, συνεπώς, θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Πάντως, η προηγούμενη Βουλή ενέκρινε προϋπολογισμούς για το 2026 μέχρι τον Απρίλιο και συγκεκριμένα λίγες ημέρες πριν από την αυτοδιάλυσή της για τις βουλευτικές εκλογές. Ήδη η Νομοθετική Εξουσία έχει προχωρήσει σε διαβήματα προς το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο, με τη σειρά του, έριξε το μπαλάκι στους οργανισμούς, καλώντας τους να συμμορφωθούν.

Στα υπουργεία μέχρι 26/6

Με επιστολή του προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Ζαχαριάδης, σημειώνει πως η Βουλή, με επιστολές της, έχει επιστήσει την προσοχή του υπουργείου στην ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης των προϋπολογισμών των οντοτήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

«Σας καλώ να μεριμνήσετε για την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη κατάθεση των προϋπολογισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασης από το Σώμα, αλλά και για την αποφυγή της χρήσης δωδεκατημορίων», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, εάν κριθεί αναγκαίο, το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με κάθε υπουργείο και υφυπουργείο για συζήτηση των προϋπολογισμών τους.

Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν καθοριστεί, οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα πρέπει να υποβάλουν τους προϋπολογισμούς για το 2027 και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2027-2029 στο καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Τα υπουργεία, αφού τους επεξεργαστούν, θα πρέπει να τους υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 17 Ιουλίου. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, αφού τους εξετάσει για να διαπιστώσει εάν τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οροφές εσόδων και δαπανών, καθώς και εάν συνάδουν με τις στρατηγικές και πολιτικές της κυβέρνησης, θα πρέπει να τους προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 29 του ίδιου μήνα θα κατατεθούν στο Κοινοβούλιο.

Το Σύνταγμα και τα δωδεκατημόρια

Υπενθυμίζεται πως, βάσει του Συντάγματος, οι προϋπολογισμοί των ημικρατικών οργανισμών θα πρέπει να κατατίθενται στην Ολομέλεια της Βουλής τρεις μήνες πριν από τη λήξη του νέου έτους, δηλαδή μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όσοι από αυτούς δεν εγκριθούν πριν από το τέλος του χρόνου θα λειτουργούν με δωδεκατημόρια τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ώστε να καλύπτονται οι μισθοί των εργαζομένων. Ωστόσο, την περίοδο των δωδεκατημορίων, οι οργανισμοί δεν μπορούν να δαπανήσουν ούτε ένα σεντ για την κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών τους δαπανών, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν.

Στην εγκύκλιό του, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα να προχωρούν σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, σημειώνει πως είναι αναγκαίο οι προϋπολογισμοί να περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να αποφευχθεί η κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών στη Βουλή.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να ετοιμάζονται στη βάση των ταμειακών ροών και να περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι οργανισμοί καλούνται, επίσης, να υποβάλουν πίνακα με το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων ανά έτος για την περίοδο 2026-2029.