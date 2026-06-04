Στη σύλληψη 24χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.40π.μ. στις 26/05/2026, ξέσπασε φωτιά σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 34χρονου ιδιοκτήτη του, σε περιοχή της Λευκωσίας. Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Ο 24χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι με δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.