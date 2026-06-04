Η ΠΡΩΤΗ αυλαία για την γνωστή υπόθεση «Σάντη» έπεσε χθες με τις ανακοινώσεις, που έγιναν από την ηγεσία της Αστυνομίας, με το βασικό συμπέρασμα ότι όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν ισχύουν ποσώς. Τα τηλεφωνικά μηνύματα, όπως προκύπτει από την έρευνα, ήταν κατασκευασμένα.

Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ υπόθεση «Σάντη» έχει, λοιπόν, φθάσει στο τέλος του πρώτου μέρους της. Της διερεύνησης από την Αστυνομία, η οποία και είχε σημαντικές έξωθεν βοήθειες στο έργο της. Βοήθειες από την Europol και το αμερικανικό FBI. Πρόκειται για μια υπόθεση, που προκάλεσε συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα, αλλά και μετατόπισε- για αρκετό χρόνο- την ατζέντα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Γι’ αυτό και προκάλεσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και για αρκετό καιρό κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ με τις χθεσινές ανακοινώσεις της Αστυνομίας, δίνονται απαντήσεις στα βασικά, που απασχόλησαν . Τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα και στοχευμένα. Ήταν εν πολλοίς παραμύθια ! Την ίδια, όμως, ώρα εγείρονται, μετά και τις ανακοινώσεις, μια σειρά από ζητήματα, που θα πρέπει να απαντηθούν. Κυρίως για τους λόγους, που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση. Ποιες οι σκοπιμότητες πίσω από όλο αυτό που παρακολουθήσαμε; Και γιατί δημοσιοποιήθηκα τα μηνύματα;

ΕΙΝΑΙ σαφές πως μετά τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας θα υπάρξουν και επόμενα βήματα. Οι ανακοινώσεις είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα. Εφεξής το όλο θέμα θα απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Αναμένεται, όπως συναφώς αναφέρθηκε, ότι θα εξετασθούν τυχόν ποινικές ευθύνες ενώ αναμένονται και μηνύσεις, οι οποίες θα κατατεθούν από πρόσωπα που έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αναφερθεί στα μηνύματα.

ΘΑ πρέπει με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως την κυπριακή κοινωνία, τον κάθε πολίτη χωριστά, απασχολεί το ζήτημα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Πρόκειται για ένα διαχρονικό καρκίνωμα, που προκαλεί αναταράξεις στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμών.

ΤΑ φαινόμενα, ωστόσο, διαφθοράς και διαπλοκής δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιες πρακτικές. Με κατασκευασμένα μηνύματα και με τέτοιες μεθόδους που επιστρατεύθηκαν στην συγκεκριμένη περίπτωση.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως τέτοιες πρακτικές κάθε άλλο παρά συμβάλουν στη μεγάλη προσπάθεια καταπολέμησης των φαινομένων. Τέτοιες πρακτικές είναι προδήλως απαράδεκτες και κατακριτέες.

ΘΑ αναμένουμε και το νέο κύκλο ερευνών, την εξέταση για τυχόν ποινικές υποθέσεις και θα επανέλθουμε.