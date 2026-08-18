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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, έπειτα από ημέρες σφοδρών καταιγίδων και καταρρακτωδών βροχών που προκάλεσαν εκτεταμένες, ακόμη και ιστορικές, πλημμύρες. Το μέτωπο της κακοκαιρίας μετακινείται πλέον ανατολικότερα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και αιφνίδιες πλημμύρες να απειλούν περιοχές από την κοιλάδα του Οχάιο έως τα κεντρικά Απαλάχια.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες πλήττουν την Ιντιάνα από τις 11 Αυγούστου, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες, εκκενώσεις κατοικιών, καταστροφές στο οδικό δίκτυο και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένα τετράχρονο αγόρι, ενώ ένας 31χρονος ποδηλάτης έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε τμήμα δρόμου που είχε καταρρεύσει εξαιτίας των πλημμυρών.

Η κατάσταση υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη στην κεντρική Ιντιάνα και στην ευρύτερη περιοχή της Ιντιανάπολης, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν απότομη άνοδο της στάθμης των ποταμών.

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At least seven people have died in the storm and floods in the US state of Indiana. pic.twitter.com/9L6iaRHIRX August 17, 2026

Ο White River ξεπέρασε επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Σε ορισμένες περιοχές έπεσαν περισσότερες από 11 ίντσες βροχής – σχεδόν 28 εκατοστά – μέσα σε μόλις 48 ώρες, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να κατακλύσουν κατοικημένες περιοχές.

🚨 Catastrophic flooding has struck central Indiana after days of torrential rain, with emergency crews carrying out boat rescues as rivers surge to historic levels. pic.twitter.com/0pWcTQwyPx August 15, 2026

Εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ σωστικά συνεργεία χρησιμοποίησαν βάρκες για να προσεγγίσουν εγκλωβισμένους. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, γέφυρες και άλλες υποδομές υπέστησαν ζημιές και εκατοντάδες κτίρια επηρεάστηκαν από τα νερά.

Νωρίτερα σήμερα τα νερά είχαν αρχίσει να υποχωρούν σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούσαν ότι ο κίνδυνος δεν είχε περάσει. Περισσότερες από 106.000 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιντιάνα παρέμεναν εκτός λειτουργίας, αριθμός πάντως σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις περίπου 300.000 που είχαν καταγραφεί στην κορύφωση της κακοκαιρίας.

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Το καταστροφικό κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε στην Ιντιάνα. Ισχυρές καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι, θυελλώδεις άνεμοι και αιφνίδιες πλημμύρες έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες μεγάλο τμήμα των Μεσοδυτικών ΗΠΑ, μεταξύ άλλων το Ιλινόι, το Οχάιο και το Κεντάκι.

Χαρακτηριστικές πάντως είναι κι οι εικόνες από το Ντένβερ, όπου τεράστιοι όγκοι από χαλάζι έχουν κιαλύψει τους δρόμους με αποτέλεσμα να χρειάζονται… εκχιονιστικά για να απομακρυνθεί από το οδικό δίκτυο.

August 16. Still summer. SO much hail fell in Douglas Co. near Denver they had to bust out the snow plows. Insane. pic.twitter.com/U8YGw8dQti — Josh Helmuth KRDO13 (@Jhelmuth) August 17, 2026

Σε ορισμένα σημεία οι ριπές των ανέμων πλησίασαν τα 160 χλμ./ώρα, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και ρίχνοντας γραμμές ηλεκτροδότησης. Στην κορύφωση της κακοκαιρίας, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπράουν, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εγκρίθηκε και ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.



Η απειλή μετακινείται ανατολικότερα

Παρότι η εικόνα στην Ιντιάνα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, το μέτωπο της κακοκαιρίας κινείται προς τα ανατολικά. Προειδοποιήσεις για πλημμύρες βρίσκονται σε ισχύ σε περιοχές της Δυτικής Βιρτζίνια, του νοτιοανατολικού Οχάιο και του βορειοανατολικού Κεντάκι, καθώς νέες καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες αιφνίδιες πλημμύρες.

Οι Αρχές επιμένουν ιδιαίτερα στον κίνδυνο που κρύβουν οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλώντας τους οδηγούς να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία που έχουν καλυφθεί από νερό. Ακόμη και όταν η στάθμη φαίνεται χαμηλή, το οδόστρωμα μπορεί να έχει υποχωρήσει ή τα ισχυρά ρεύματα να παρασύρουν ένα όχημα.

FLOOD UPDATE: Back-to-back days of moderate flooding have swamped the midwest, as communities begin the long road to recovery. Unfortunately, the flooding has turned deadly. The threat isn’t over yet, with risks of additional flooding continuing today. #INwx pic.twitter.com/Im1iuDVz10 — WeatherNation (@WeatherNation) August 16, 2026

Για τις πληγείσες περιοχές της Ιντιάνα, πάντως, η υποχώρηση των υδάτων αποκαλύπτει πλέον το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην αποτίμηση των ζημιών και σε μια δύσκολη επιχείρηση αποκατάστασης κατοικιών, επιχειρήσεων, δρόμων και βασικών υποδομών.

protothema.gr